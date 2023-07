5 तरीकों से करें इस एक चीज का सेवन, धमनियों से क्लीन स्वीप हो जाएगा बैड कोलेस्ट्रॉल, शुगर भी हो जाएगी पस्त

How to Control High Cholesterol and Blood Sugar: जब धमनियों में हाई कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाए तो यह हार्ट अटैक और हार्ट से संबंधित जटिलताओं को बढ़ा देता है. शिथिल लाइफस्टाइल और गलत खान-पान की वजह से शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है. जब हाई कोलेस्ट्रॉल धमनियों में चिपकने लगता है तो खून के प्रवाह को कम कर देता है. इसलिए यह जीवन को ही जोखिम में डाल सकता है. पर यदि आप लहसुन का सही से सेवन करेंगे तो हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर दोनों का अंत हो सकता है. यह बात हम नहीं बल्कि आयुर्वेद के विशेषज्ञ कहते हैं. लहसुन को कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है. यहां लहसुन के इस्तेमाल के तरीके के बारे में बताया जा रहा है.

हाई कोलेस्ट्रॉल का अंत करने के लिए इतने तरह से करें लहसुन का सेवन

1. खाली पेट कच्चा लहसुन-हेल्थशॉट की खबर मे आयुर्वेदिक डॉक्टर अनु प्रसाद के मुताबिक कच्चे लहसुन की कलियों को सुबह खाली पेट खाने से हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर दोनों कम होता है. डॉ. अनु प्रसाद कहते हैं कि लहसुन में पाए जाने वाला एलिसीन कंपाउंड कोलेस्ट्रॉल को कम कर खून को पतला करता है. जब लहसुन पक जाता है तो इसमें एलिसीन गायब हो जाता है, इसलिए कच्चे लहसुन का इस्तेमाल ज्यादा फायदेमंद होता है.

2. लहसुन की चाय-अगर आपको लहसुन का सुगंध पसंद है तो लहसुन की कच्ची कलियां को चाय में मिलाकर पी सकते हैं. इसमें आप दालचीनी का पाउडर भी मिला सकते हैं. इसके अलावा आप इसमें लेमन जूस और शहद भी मिलाएं. इसमें चायपत्ती न डाले. इन सब चीजों को मिलाकर चाय बनाएं और इसे पीएं. यह कोलेस्ट्रॉल कम करनेके साथ ही इम्यून को बूस्ट करेगी.

3.लहसुन और शहद-इसे बनाने के लिए पहले लहसुन की कलियों को बारीक काट लें और इसमें शहद मिला दें. इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें. फिर इसे धीरे-धीरे चबाएं और निगल जाएं. अगर टेस्ट बहुत तीखा लगे तो इसमें थोड़ा गर्म पानी मिला दें. इसका सुबह-सुबह सेवन करें.

4.रोस्टेट लहसुन-जब आप लहसुन को भून देंगे तो यह हल्का लाल हो जाएगा. इसका टेस्ट थोड़ा मीठा हो जाएगा. लहसुन को छिलका समेत तब तक भूनते रहे जब तक कि यह गोल्डन कलर का न हो जाएं. इसके बाद ठंडा कर इसका छिल्का उतार लें और इसे चटनी के साथ खाएं. इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा, साथ ही हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर समेत कई फायदे मिलेंगे.

5.लहसुन के तेल-अगर आपको कच्चा लहसुन पसंद नहीं है तो लहसुन के तेल का सेवन करें. इसे आप कूकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं. लहसुन का तेल खुद भी बना सकते हैं. इसके लिए लहसुन को छिल लें और उसे क्रश कर उसमें से तेल निकाल लें. इसे कूकिंग ऑयल के साथ मिला दे और इसका जैसे आप चाहें, इस्तेमाल करें.

