Habit Can Boost Up Your Health – दांत से नाखून काटना, बालों में उंगलियां घुमाना और सामान न समेटना जैसी आदतें हमेशा से ही बुरी मानी जाती हैं. इन आदतों की वजह से शायद हर व्‍यक्ति ने बचपन में डांट भी सुनी होगी लेकिन फिर भी ये आदतें व्‍यक्ति के जीवन का हिस्‍सा हैं. कई आदतें बुरी होने के बावजूद हेल्‍थ के लिए फायदेमंद हो सकती हैं. जैसे महिलाओं का गॉसिप करना हमेशा से ही लोगों को अखरता आया है लेकिन बता दें कि गॉसिप करने से स्‍ट्रेस को कम करने में मदद मिल सकती है. गॉसिप करने से मन को खुशी मिलती है जिससे स्‍ट्रेस अपने आप ही कम हो सकता है. ऐसी ही कई आदतें हैं जो व्‍यक्ति की सेहत पर प्रभाव डालती हैं चलिए जानते हैं इसके बारे में.

च्‍युइंगम से हो सकता है स्‍वाद बे‍हतरकई लोगों की च्‍युइंगम चबाने की आदत होती है. जो कई बार इरिटेट कर सकती है. दीसन डॉट को डॉट यूके के अनुसार च्‍युइंगम चबाने से फोकस करने और मेमोरी को बढ़ाने में मदद मिल सकती है. च्‍युइंगम चबाना कैफीन की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकता है. ये तनाव हार्मोन कोर्टिसोल के स्‍तर को बढ़ाता है जो लंबे समय तक ध्‍यान को केंद्रित करने में मदद कर सकता है.

नाखून काटने से इम्‍यूनिटी बढ़ती हैस्‍ट्रेस हो या खुशी कई लोगों की हर स्थिति में दांतों से नाखून काटने की आदत होती है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह से नाखूनों को कुतरना हेल्‍थ के लिए फायदेमंद हो सकता है. दांत से नाखून काटने से शरीर में नए बैक्‍टीरिया का विकास होता है जो भविष्‍य में इम्‍यून सिस्‍टम को मजबूत बना सकता है.

लेट पहुंचने की आदतकुछ लोग ऑफिस हो या घर कभी भी समय पर नहीं पहुंचते. हार्वर्ड मेडिकल स्‍कूल के एक अध्‍ययन के मुताबिक जो लोग समय को लेकर लापरवाह होते हैं उन्‍हें कम स्‍ट्रेस होता है. साथ ही वे अन्‍य लोगों की तुलना में अधिक खुशहाल और हेल्‍दी लाइफस्‍टाइल जीते हैं.

गॉसिप से होता है स्‍ट्रेस दूरगॉसिप करने से व्‍यक्ति को खुशी मिलती है. भले ही ये आदत अच्‍छी नहीं मानी जाती लेकिन हर कोई इसे इंज्‍वॉय करता है. दोस्‍तों और रिश्तेदारों से दूसरों के बारे में बात करने और हंसने से शरीर फील-गुड हार्मोन को रिलीज करता है. जो तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है.कई बार बुरी आदतें व्‍यक्ति को बिगाड़ स‍कती हैं लेकिन कुछ आदतें हेल्‍थ को बेहतर भी बना सकती हैं.