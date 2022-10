Green apples better than red apples for diabetics: सेब डायबिटीज यानी कि मधुमेह से जूझ रहे लोगों के लिए एक बढ़िया फल माना जाता है. दरअसल सेवन में केवल 80 से 90 कैलोरी पाई जाती है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है. इसके अलावा, वे फाइबर और विटामिन सी से भरपूर होते हैं. सेब ही नहीं, इसके छिलकों में भी एंटीऑक्‍सीडेंट खूब होता है जो डायबिटीज को कंट्रोल में रखने का एक अच्‍छा सोर्स हो सकता है. एप्‍पलफॉरदैट में छपी हार्वर्ड गजट के हवाले से बताया गया है कि सेब टाइप 2 डायबिटीज को बढ़ने की संभावना को रोकने में काफी मदद कर सकता है.

हरा सेब क्‍यों फायदेमंदहेल्‍थसाइट के मुताबिक, डायबिटीज पेशेंट के लिए हरा सेव, लाल सेव की तुलना में अधिक फायदेमंद हो सकता है. दरअसल, हरे सेब में आमतौर पर कम चीनी और अधिक फाइबर होता है. ये टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम को कम करने के लिए खासतौर पर फायदेमंद है. हरे सेब में लाल सेब की तुलना में अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और विटामिन सी भी अधिक मात्रा में होती है. इसके अलावा, आपके एनर्जी की आपूर्ति के लिए इसमें लगभग 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो ज्‍यादातर नेचुरल शुगर से आते हैं. इसके अलावा, इसमें जीआई रेटिंग 39 होती है यानी कि ये कम ग्लाइसेमिक भोजन हैं.

खाते वक्‍त इन बातों का रखें ख्‍याल-आप अपने लंच में अगर हरे सेब ले रहे हैं तो इसे बिना छीले खाएं. दरअसल इसके छिलके में भरपूर न्‍यूट्रीशनल तत्‍व और एंटी ऑक्‍सीडेंट पाए जाते हैं.

-अगर आप डायबिटीज पेशेंट है तो बड़ा या अधिक सेब खाने की तुलना में आप मीडियम साइज का एक हरा सेब एक बार में खाएं.

-हरे सेब को चॉकलेट डिप, पीनट बटर, कैरेलम सॉस आदि में डालकर खाने से बेहतर होगा कि आप इसे ऐसे ही खाएं.

-स्‍मूदी के रूप में आप हरे सेब का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. ये लो शुगर फूड है जो आपके ब्‍लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा नहीं. आप इसे पुदीना या धनिया के साथ मिलाकर भी स्‍मूदी बना सकते हैं.