सुबह खाली पेट पानी पिएं या कुछ खाएं? कंफ्यूजन में हैं तो जल्द डॉक्टर से जान लीजिए सही तरीका, फायदे में रहेंगे

Drinking Water first or Food First: पानी जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है. शरीर के सभी फंक्शन को पूरा करने के लिए पानी की जरूरत होती है. पर सवाल यह उठता है कि जब हम सुबह में बिस्तर से उठते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए. क्या हमें पानी पीना चाहिए या कुछ खाना चाहिए. आमतौर पर लोग बिस्तर से उठते ही वॉक पर निकल जाते हैं और ब्रश करने के बाद कुछ खा लेते हैं. कुछ लोगों पानी भी पी लेते हैं लेकिन यह नियमित दिनचर्या में शामिल नहीं होता. इसी सवालों का जवाब तलाशने न्यूज 18 ने फोर्टिस अस्पताल, फरीदाबाद में चीफ डायटीशियन डॉ. किरण दलाल से बातचीत की.

डॉ. किरण दलाल ने बताया कि जब आप पूरी रात सोकर उठते हैं तो आपके शरीर को सुबह होते ही पानी की जरूरत होती है. इसलिए यदि आप सुबह उठते ही पानी पी लेंगे तो शरीर डिहाइड्रेशन से बचा रहेगा. पानी शरीर की सभी केमिकल प्रक्रियाओं को पूरा करता है, इसलिए सुबह में पानी बहुत फायदेमंद है.

पेट को साफ करता है पानी

डॉ. किरण दलाल ने बताया कि स्पष्ट रूप से सुबह में पानी पीने से पूरे शरीर को फायदा होता है. सुबह में पानी पीने से आंत की गंदगी भी साफ हो सकती है क्योंकि पानी ही ऑवरऑल क्लिंजर का काम करता है. यह पूरे बोवेल यानी बड़ी आंत और कोलोन को भी साफ करता है. एक तरह से सुबह में पानी पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है. अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो यह और भी फायदेमंद है. पानी बॉडी के वेस्ट को क्लीयर कर देता है.

शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकालता पानी

डॉ. किरण दलाल ने बताया कि सुबह में पानी पीने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि इससे बॉडी का फ्लूड बैलेंस रहे और शरीर के अंदर से हानिकारक टॉक्सिन को बाहर किया जा सके. इस प्रकार बॉडी के फ्लूड बैलेंस और टॉक्सिन को बाहर फेंकने में एक तरह से पानी कैरियर का काम करता है. इसलिए यह बॉडी की क्लिनिंग का काम करता है. सुबह पानी पीने से शरीर के मेटाबोलिज्म मैंटेन रहता है. यह बॉडी के टेंपरेचर को रेगुलेट करने के साथ बहुत सारे केमिकल को भी रेगुलेट करता है. शरीर में 70 प्रतिशत पानी है. इसलिए अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो बॉडी में कई केमिकल का रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा.

पानी नॉर्मल पीना चाहिए या गर्म

डॉ. किरण दलाल कहती हैं कि सुबह में उठकर अगर आप हल्का गुनगुना पानी पीएंगे तो यह बेहतर रहेगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अगर आप नॉर्मल पानी पीएंगे तो इससे कुछ नुकसान होगा. उन्होंने बताया कि हमारे शरीर के अंदर का तापमान हमेशा बाहर के तापमान से थोड़ा अधिक होता है, इसलिए अगर हम हल्का गुनगुना करके पानी पीएंगे तो इससे बॉडी के टेंपरेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

क्या सुबह में पानी पीने से वजन कम होता है

डॉ किरण दलाल कहती हैं कि पानी पीने का वजन के साथ कोई संबंध नहीं है. वजन कम करने के लिए सुबह में पानी लेने से कोई खास फायदा नहीं होता लेकिन अगर दिन भर आप पानी पीते रहते और शरीर में पानी की कमी नहीं होने देते हैं तो वेट को मैंटेन रखने में फायदा मिल सकता. हां, खाना खाने के 45 मिनट के बाद पानी पीना चाहिए. इससे डाइजेशन बेहतर होता है. हां खाने खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए इससे डाइजेशन के लिए जरूरी एंजाइम घुल जाते हैं.

ब्रश करके पानी पीना चाहिए या बिना ब्रश किए

गुनगुने पानी को ब्रश करने के बाद पीएं या ब्रश करने से पहले पीएं? इस सवाल पर डॉ. किरण कहती हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्रश करने के बाद पानी पी रहे हैं या ब्रश करने से पहले. दोनों स्थिति में पानी पीना फायदेमंद है.

कितना पानी पीना चाहिए

हर व्यक्ति को अलग-अलग मात्रा में पानी की जरूरत होती है. डॉ. किरण दलाल कहती हैं कि एक वयस्क व्यक्ति में प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से 40 से 50 एमएल पानी की रोजाना जरूरत होती है.

सुबह में कब पानी पीना चाहिए

डॉ. किरण दलाल ने कहा कि सुबह उठते ही आप पानी पी सकते हैं.

