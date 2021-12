अगर पानी पीने का नहीं करता हो मन तो इन फ्रूट्स को करें डाइट में शामिल

Fruits That Keep Your Body Hydrated: अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो शरीर में पानी की कमी (Deficiency) हो सकती है, जो आपकी सेहत के लिए परेशानी का सबब बन सकती है. पानी पीने का मन न होने के बावजूद अपनी प्यास (Thirst) बुझाने और शरीर में पानी की कमी (Deficiency) को पूरा करने के लिए आप यहां बताये जा रहे इन फलों (Fruits) को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.