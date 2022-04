वीडियो गेम से भी होता है हेल्थ को फायदा, जानिए क्या है 'एक्सरगेमिंग'

Exergaming may help people to be more active : एक्सरगेमिंग (Exergaming) बॉडी को पूरी तरह से एक्टिव रखने में मदद कर सकती है और ये एक्टिविटी आपकी हेल्थ के लिए अच्छी साबित हो सकती है. इससे लोग अपनी पंसद की गेम चुन सकते हैं. डांस डांस रिवोल्यूशन, ईए स्पोर्ट्स एक्टिव और बीट सावेर जैसे कुछ लोकप्रिय एक्सरगेम (Exergaming) हैं. ये गेम पारंपरिक स्थूल रखने वाले लोगों से अलग हैं.