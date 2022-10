खांसी में खून का आना हो सकता है इस जानलेवा बीमारी का संकेत, जानिए इसके लक्षण और कारण

Causes and Symptoms of Hemoptysis : खांसी एक आम समस्या है, पर अगर खांसी में कफ के साथ खून आने लगे तो उसे नजरंदाज नही करना चाहिए. ये किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है. खांसी में कफ के साथ खून आने की पेरशानी हेमोप्टाइसिस कही जाती है. ये परेशानी किसी इंफेक्शन या कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का शुरुवाती लक्षण हो सकती है, इसे नज़रंदाज़ करना बॉडी के लिए घातक हो सकता है. इस परेशानी का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करा लिया जाना चाहिए नहीं तो आगे चलकर इसके लिए सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है.

हेमोप्टाइसिस की जांच कफ देखकर तो की सकती है, साथ ही लैब टेस्ट, एक्स-रे या ब्रोंकोस्कोपी से भी इसका पता लगाया जा सकता है. आइए जानते हैं किन कारणों से व्यक्ति हेमोप्टाइसिस की चपेट में आ सकता है,

हेमोप्टाइसिस के कारण :

वैरी वैल हेल्थ डॉट कॉम के अनुसार निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, या टीबी की परेशानी में खांसी के साथ खून आने की तकलीफ होती है, साथ ही कोई फंगल इंफेक्शन भी हेमोप्टाइसिस की वजह बन सकता है.खांसी में खून आने को कैंसर जैसी बड़ी समस्याओं से जोड़कर भी देखा जाता है. थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर या ब्लड कैंसर के चलते भी हेमोप्टाइसिस हो सकता है.

एंटीकोआगुलंट्स नामक दवाईयां भी ब्लड क्लॉट्स बनाती हैं जो हेमोप्टाइसिस का कारण बन सकते हैं. पल्मोनरी एंबोलिज्म भी फेफड़ों में हुआ ब्लड क्लॉट है जिसके चलते कफ के साथ ब्लड आने की परेशानी होती है. कई बार हेमोप्टाइसिस की वजह कोई गंभीर चोट से हुई इंटर्नल ब्लीडिंग भी हो सकती है.

हेमोप्टाइसिस के लक्षण :

हेमोप्टाइसिस से इनफेक्टेड व्यक्ति में ये परेशानी कितनी सीरियस है ये ब्लड के कलर और अमाउंट से पता चलता है. इसका सबसे बड़ा और एकमात्र लक्षण ही खांसी में खून आना है. अगर खांसी के साथ हल्के खून के स्पॉट्स या कुछ खून की ड्रॉप्स भी दिखती हैं तो ये हेमोप्टाइसिस की ओर इशारा हो सकता है.

खांसी में खून का ज़रा भी निशान दिखने पर डॉक्टर से तुरंत सलाह लें और इससे छुटकारा पाने का उपाय अपना लें. दवाईयों से इसे कंट्रोल किया जा सकता है, पर इसे जड़ से मिटाने के लिए इसकी कारक बीमारी को ठीक करना ज़रूरी हो जाता है.