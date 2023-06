रात में सोने से पहले इन चीजों को खा लें, कई परेशानियों का अपने आप हो जाएगा अंत, नींद भी आएगी अच्छी

Foods That Should Be Consumed Before Bedtime: भोजन हमारे जीवन का आधार है. शरीर को सक्षम बनाने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है. लेकिन आजकल के मॉडर्न लाइफ में पौष्टिक तत्वों को कई तरीके से खराब कर दिए जाते हैं. अगर नेचुरल फूड को थोड़ा बहुत पका कर लें तो उसमें पौष्टिक तत्व भरे होते हैं लेकिन हम स्वाद और कम समय के चक्कर में कई ऐसे फूड खाते हैं जो बहुत प्रोसेस्ड होता है और उसमें कई तरह केमिकल मिले होते हैं. ये हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह होता है. इससे कई तरह की बीमारियां होती है.

लाइफस्टाइल से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं, उनमें इन खराब खान-पान की बहुत बड़ी भूमिका होती है. इन सबको बैलेंस करने के लिए ऐसी नेचुरल फूड की जरूरत होती है. यहां हम कुछ ऐसे फूड के बारे में बता रहे हैं जिसे रात को सोने से पहले खाएंगे तो कई बीमारियों से बचाव हो सकता है.

रात को खाने वाले फूड

1. बादाम-हेल्थलाइन की खबर के मुताबिक रात में सोने से पहले बादाम का सेवन बहुत फायदेमंद होता है. बादाम में 18 प्रतिशत फॉस्फोरस होता है और 23 प्रतिशत राइबोफ्लेविन होता है जो हर वयस्क की जरूरत है. इसके अलावा इसमें 35 प्रतिशत मैगनीज होता है जिसकी महिलाओं को ज्यादा जरूरत होती है. इसमें मौजूद मोनोसैचुरेटेड फैट और एंटीऑक्सीडेंट्स हर तरह के क्रोनिक डिजीज से बचाता है.

2.कैमोमाइल की चाय-यह हर्बल टी है जो अब हर जगह मिलने लगी है. रात में सोने से पहले यदि आप कैमोमाइल की चाय पीकर सोते हैं तो इसके कई फायदे हैं. इसमें फ्लेवेनोएड होता है कि इंफ्लामेशन को खत्म करता है जिससे क्रोनिक बीमारियां नहीं होती. कैमोमाइल की चाय में कैंसर को रोकने की क्षमता है. इससे इम्यूनिटी भी बूस्ट होता है. यह याददाश्त के लिए भी अच्छी है.

3.चेरी जूस-चेरी का जूस अगर रात में सोते समय पीते हैं तो इससे भी कई बीमारियों से बचे रहेंगे. इसमें मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और पोटैशियम का भंडार है जो हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर और क्रोनिक बीमारियों से दूर रखता है. हर महिला को हर दिन पर्याप्त मात्रा में पोटैशियम की जरूरत होती है. इलमें एंथोसाइनिन, फ्लेवेनोएड नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो रात को अच्छी नींद लाते हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं.

4.अखरोट-अखरोट अपने आप में पौष्टिक तत्वों का खजाना है. रात को सोते हुए अगर कुछ दाने अखरोट का सेवन किया जाए तो हम कई बीमारियों से बचे रहेंगे. अखरोट में भी मैग्नीशियम, मैग्नीज, फॉस्फोरस और कॉपर का भंडार होता है. हर वयस्क इंसान को हर रोज इसकी जरूरत होती है. वजन पर काबू रखने, हार्ट हेल्थ को दुरुस्त करने और क्रोनिक बीमारियों से दूर रहने के लिए अखरोट का सेवन बहुत फायदेमंद है.

5.ओटमील-रात को सोते समय अगर आप ओटमील की स्मूदी बनाकर पीते हैं तो आपको अच्छी नींद आएगी और सुबह पेट भी साफ रहेगा. असमें पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है. ओटमील के सेवन से अगले दिन आप तरोताजा महूसस करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन रहता है जो वजन कम करने के लिए भी जरूरी है.

