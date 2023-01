क्या आप ले रहे हैं हेल्दी डाइट? नए साल से जानें खाने में क्या-क्या होना चाहिए शामिल

Food to get rid of disease: हेल्दी लाइफ के लिए हेल्दी डाइट होनी बहुत जरूरी है. अगर हेल्दी डाइट नहीं होगी तो हमारी बॉडी को सही से पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं होगी. लेकिन आधुनिक लाइफस्टाइल में लोग बहुत ही अनहेल्दी डाइट लेते हैं. जंक फूड, सैचुरेटेड फूड जैसी चीजें बॉडी के लिए बहुत अनहेल्दी है. दिनभर हम पिज्जा, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक के चक्कर में अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं. एक्सपर्ट कहते हैं कि स्वस्थ्य जीवन के लिए हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है. हेल्दी डाइट में हर रोज कई तरह के फूड का समावेश होना चाहिए. इसके लिए कुदरत ने हमें जो चीजें भोजन के लिए दी है, उन्हीं में से चयन करना चाहिए. ब्रिटेश हेल्थ नियामक एनएचएस ने हेल्दी और बैलेंस डाइट की एक सूची तैयार की जिसे हर रोज खाने की सलाह दी है.

इसे भी पढ़ें- हार्ट के मरीज हैं तो आपके लिए काम की है यह खबर, मैग्नीशियम से होगा इसका इलाजये है संतुलित डाइट

ब्रिटिश हेल्थ वेबसाइट एनएचस के मुताबिक रोजाना 5 पोर्शन के हिसाब से भोजन में कई तरह के फल और सब्जियों को शामिल करना चाहिए. मुख्य भोजन में पर्याप्त मात्रा में फाइबर, प्रोटीन और स्टार्च होना चाहिए. इसमें आलू, ब्रेड, चावल और अन्य अनाज का समावेश संतुलित होना चाहिए. रोज डेयरी प्रोडक्ट या इसके विकल्प को आजमाना चाहिए. डेयरी प्रोडक्ट के विकल्प में सोया ड्रिंक को शामिल कर सकते हैं. संतुलित डाइट के लिए रोजाना अपने भोजन में बींस, दाल, मछली, अंडा और प्रोटीन के अन्य स्रोतों का इस्तेमाल करना चाहिए. आपके भोजन में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होना चाहिए.

5 पोर्शन में इतनी मात्रा

5 पोर्शन में 80 ग्राम ताजा फ्रोजन फ्रूट और सब्जियां, 30 ग्राम ड्राई फ्रूट, 150 एमएल फ्रूट जूस या स्मूदी, अन्नानास का एक टुकड़ा, एक केला, एक आड़ू होना चाहिए. सुबह उठने के बाद 1 पोर्शन यानी एक चम्मच किशमिश ले सकते हैं. अगर आप चाहें तो नाश्ते में बाद केला की जगह सलाद ले सकते हैं. डिनर में आप छाछ, फ्रेश फ्रूट और डिजर्ट ले सकते हैं.

पुरुष झड़ते बालों की समस्या को यूं करें दूर आगे देखें…

पर्याप्त मात्रा में पानी भी जरूरी

एनएचएस के मुताबिक हर रोज 6 से 8 गिलास पानी का सेवन जरूरी है. जिस फूड में फैट और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है, उसका सेवन न करें. जैसे प्रोसेस्ड मीट, सैचुरेटेड फैट, ज्यादा चीनी वाले आइटम, ज्यादा नमकीन वाले आइटम, चिप्स, नमकीन, मिठाई आदि का सेवन कम से कम करें. ध्यान रहें हर दिन आपके भोजन में तरह-तरह के फूड शामिल हो. फल और सब्जियों का विशेष ख्याल रखें. हर दिन भोजन में कई तरह के फल और सब्जियां होनी चाहिए. सीजन में जो फल या सब्जियां आती है, वे बॉडी के संतुलित डाइट है. क्योंकि कुदरत ने हर मौसम में बॉडी को शूट करने वाले फूड आइटम धरती को दिए हैं, इसलिए इन्हीं चीजों का सेवन फायदेमंद है.