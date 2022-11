हड्डियों की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है हाई बीपी, ऐसे करें अर्थराइटिस के साथ बीपी को मैनेज

How To Manage BP With Arthritis - हाल ही में हुए कुछ अध्‍ययनों में इस बात का भी पता चला है कि हाई ब्‍लड प्रेशर से ऑस्टियोपोरोसिस का भी खतरा बढ़ जाता है. ऑस्टियोपोरोसिस एक बोन डिजीज है, जिसकी वजह से बोन मिनरल डेनसिटी घट जाती है और बोन स्‍ट्रक्‍चर में भी बदलाव आता है.











Follow us on