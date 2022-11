हेल्दी रहने के लिए हर दिन कितने अंडे खाने चाहिए? यहां जान लीजिए

Is It Safe To Eat Eggs Daily: विदेशों में ही नहीं, अब भारत में भी अधिकतर लोगों का फेवरेट ब्रेकफास्‍ट उबले अंडे या ब्रेड ऑमलेट बन गया है. खासकर फिटनेस फ्रीक और वर्कआउट करने वाले लोग इसका सेवन प्रोटीन के रूप में करते हैं. वैसे तो अंडा खाना हेल्दी माना जाता है, लेकिन क्‍या रोज अंडा खाना हेल्‍थ के लिए सुरक्षित है. अंडा प्रोटीन का स्‍त्रोत है लेकिन इसमें अधिक मात्रा में कोलेस्‍ट्रॉल भी पाया जाता है. यही वजह है कि अधिकतर फिटनेस एक्‍सपर्ट अंडे के पीले भाग यानी योर्क को हटाकर खाने की सलाह देते हैं. क्‍या रोज अंडा खाना हेल्‍थ के लिए सुरक्षित है, चलिए इसके बारे में जानते हैं.

रोज अंडा खाना कितना सुरक्षित?

कई अध्‍ययनों के मुताबित अंडे में हाई कोलेस्‍ट्रॉल होता है जिससे शरीर में कोलेस्‍ट्रॉल बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है. हेल्‍थ डॉट कॉम के अनुसार एक अंडे में लगभग 186 मिलिग्राम कोलेस्‍ट्रॉल होता है लेकिन इसके खाने से शरीर में हाई-डेंसिटी लिपोप्रोट्रीन की मात्रा में इजाफा होता है जो कि हेल्थ के लिए गुड कॉलेस्‍ट्रॉल माना जाता है. तो ये बात कह सकते हैं कि अंडा सेहत के लिए अच्‍छा होता है, इसका प्रतिदिन सेवन किया जा सकता है.

अंडा है प्रोटीन और पोषक तत्‍वों से भरपूर

अंडे में कई पोषक तत्‍व होते हैं जो अच्‍छी सेहत के लिए जरूरी हैं. एक बड़े अंडे में 6.30 ग्राम प्रोटीन, 147 मिलीग्राम कोलीन, 0.53 मिलीग्राम विटामिन ई, 2.05 विटामिन डी और फोलेट होता है. ये शरीर में मौजूद सेल्‍स को बनाने और रिपेयर करने में मदद कर सकते हैं. वहीं विटामिन ई और डी बाल, स्किन व हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करते हैं.

कितने अंडे खाना फायदेमंद?

अंडे खाना सेहत के लिए अच्‍छा माना जाता है लेकिन कितने अंडे प्रतिदिन खाए जा सकते हैं ये जानना भी बेहद जरूरी है. जो लोग हैवी वर्कआउट और जिम करते हैं वे प्रतिदिन 4-5 घंटे खा सकते हैं. वहीं सामान्‍य लोग हेल्‍दी रहने के लिए एक दिन में 2-3 अंडे का सेवन कर सकते हैं. अंडे का सेवन करना सेहत के लिए अच्‍छा माना जाता है लेकिन ये कितनी मात्रा में खाया जाना चाहिए इसके बारे में डॉक्‍टर या एक्‍सपर्ट से सलाह ले सकते हैं.

अंडे के फायदे

– बढ़ाता है गुड कोलेस्‍ट्रॉल– स्किन, बाल और नाखूनों के लिए फायदेमंद– इम्‍यून सिस्‍टम को मजबूत करता है– आंखों की रोशनी बढ़ाता है– याददाश्‍त में सुधार करता है– हड्डियों को करता है मजबूत– मासपेशियों को रिपेयर करता है– हार्ट हेल्‍थ के लिए फायदेमंद