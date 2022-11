What To Eat After The Test- ब्‍लड टेस्‍ट करवाने से पहले मरीज को कई हिदायतें दी जाती हैं जैसे- टेस्‍ट से पहले कुछ खाना नहीं है या 12 घंटा का उपवास जरूरी है आदि. कई बार टेस्‍ट के चक्‍कर में लोगों की तबियत भी खराब हो जाती है. खासकर उन पेशेंट्स की जो अधिक देर तक भूखा नहीं रह सकते. आमतौर पर ब्‍लड टेस्‍ट से पहले उपवास रखने की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि मरीज की रिपोर्ट एकदम सही आए. सुबह कुछ खाने या पीने से ब्‍लड में विटामिन, मिनरल, फैट और प्रोटीन की मात्रा बढ़ सकती है जिससे रिजल्‍ट पर प्रभाव पड़ सकता है. लेकिन कई टेस्‍ट ऐसे भी होते हैं जिसके पहले उपवास रखने की आवश्‍यकता नहीं होती, इसलिए टेस्‍ट से पहले जानकारी होना बेहद जरूरी है.

अब सवाल ये उठता है कि ब्‍लड टेस्‍ट के कितनी देर बाद खाएं और क्‍या खाएं जिससे कमजोरी महसूस न हो. चलिए जानते हैं किस टेस्‍ट के बाद डाइट में क्‍या शामिल किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: सर्दियों में अदरक वाली चाय पीने के फायदे जानें, टेस्ट के साथ मिलेगा हेल्थ का भी डबल डोज

कैसे करें खुद को तैयारकई ब्‍लड टेस्‍ट में उपवास रखने की आवश्‍यकता नहीं होती लेकिन कुछ टेस्‍ट के लिए भूखे रहना पड़ता है. वैरीवैल हेल्‍थ के अनुसार यदि डॉक्‍टर टेस्‍ट से पहले उपवास करने के लिए कहता है तो उसकी बात पर अमल करना चाहिए ताकि सटीक रिजल्‍ट प्राप्‍त हो सके. अन्‍यथा कई बार टेस्‍ट दोबारा कराना पड़ सकता है.

टेस्‍ट के लिए मिडनाइट के बाद कुछ न खाने की सलाह दी जाती है ताकि सुबह जल्‍दी ब्‍लड टेस्‍ट किया जा सके. कुछ टेस्‍ट में पेशेंट को बेहोश किया जाता है इसलिए उसमें खाना और पानी दोनों के सेवन पर पाबंदी लगाई जाती है. इन टेस्‍ट में प्रयोग की जाने वाली दवाईयां उल्‍टी और मितली का कारण बन सकती हैं.

हाई कोलेस्ट्रॉल को न करें नजरअंदाज आगे देखें…

कितनी देर भूखा रहना है जरूरी

आमतौर पर ब्‍लड टेस्‍ट करवाने से पहले 8 से 12 घंटे का उपवास करना पड़ता है. लेकिन हर टेस्‍ट का तरीका अलग हो सकता है इसलिए डॉक्‍टर की सलाह अनुसार ही उपवास करें. जहां तक हो सके ब्‍लड टेस्‍ट सुबह जल्‍दी कराने की कोशिश करनी चाहिए ताकि पूरे दिन भूखा न रहना पड़े. रात में यदि आठ बजे तक डिनर कर लेते हैं तो सुबह 8 बजे टेस्‍ट करवाया जा सकता है.

ब्‍लड टेस्‍ट के बाद क्‍या खाएंब्‍लड टेस्‍ट के बाद सबसे पहले जूस या दूध का सेवन करना चाहिए ताकि चक्‍कर और कमजोरी से बचा जा सके. जिन लोगों को टेस्‍ट से पहले पानी न पीने की हिदायत दी जाती है उन्‍हें डिहाइड्रेशन की समस्‍या हो सकती है इसलिए टेस्‍ट के बाद ओआरएस या नींबू पानी का सेवन किया जा सकता है. टेस्‍ट के तुरंत बाद हैवी खाने से बचें.

ब्‍लड टेस्‍ट के बाद डाइट में ये चीजें शामिल करें.

– फ्रूट्स– नट्स– दूध– बिस्किट– ओट्स– टोस्‍ट

ये भी पढ़ें: क्या होता है कार्डियक अरेस्ट? जिससे बंगाली एक्ट्रेस एंड्रिला की हुई मौत, जानें इसके लक्षण और कारण

कौन से ब्‍लड टेस्‍ट के लिए रहना पड़ता है भूखा

– लिवर फंक्‍शन टेस्‍ट– ब्‍लड शुगर टेस्‍ट– ट्राईग्‍लीसेराइड लेवल टेस्‍ट– कोलेस्‍ट्रॉल टेस्‍ट– बेसिक मेटाबॉलिक पैनल टेस्‍टब्‍लड टेस्‍ट कराने से शरीर में होने वाली समस्‍या का पता लगाया जा सकता है. लेकिन किस ब्‍लड टेस्‍ट के लिए कितनी देर भूखा रहना जरूरी है इसके लिए डॉक्‍टर से सलाह लें.