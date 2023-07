रोजाना 6 किलोमीटर वॉक करने पर कितनी कैलोरी होगी बर्न, तेजी से Weight Loss के लिए कितना चलना है जरूरी, जानें सब कुछ

How Much Weight Will Lose If Walk 1 Hour Daily: वॉक करना बेहतरीन एक्सरसाइज है लेकिन आमतौर पर लोग इसे नजरअंदाज करते हैं. लोगों को लगता है कि वॉक करने से वजन कम नहीं होता है या अगर होता भी है तो लोग वॉक को गंभीरता से नहीं लेते हैं. लेकिन अगर सही तरीके से वॉक किया जाए तो एक महीने के अंदर वजन में फर्क देखा जा सकता है. इसके लिए हमें यह जानना होगा कि हमें रोजाना कितने समय तक वॉक करना होगा या कितनी दूरी तक वॉक करना होगा. इसके साथ कितनी स्पीड से वॉक करना होगा, यह भी जानना जरूरी है.

फिजिकली एक्टिव रहने का शानदार तरीका

ऑस्ट्रेलियन हेल्थ वेबसाइट बेटर हेल्थ ने डॉ. डॉज स्केलर के हवाले से लिखा है कि वॉकिंग फिजकली एक्टिव रहने का सबसे शानदार तरीका है. इससे सिर्फ वजन ही कम नहीं किया जा सकता है बल्कि शरीर को कई तरह से फिट रखा जा सकता है. रोजाना वॉक करने से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को खतरा कम हो जाता है, रोज एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न होती है, सांसों से संबंधित परेशानी भी दूर होती है और एंडोर्फिन हार्मोन के रिलीज होने से मूड भी बेहतर रहता है. हालांकि जब आप किसी काम से या खरीददारी के लिए वॉक करते हैं और वेट लॉस के लिए वॉक करते हैं, दोनों में फर्क होता है.

वॉक में आपकी सोच से ज्यादा कैलोरी बर्न

डॉ. अल्बर्ट मैथनी बताते हैं कि वॉक करने में आपकी सोच से ज्यादा कैलोरी बर्न होती है. जहां तक कितनी दूर तक वॉक करने में या एक घंटे के वॉक में कितनी कैलोरी बर्न होती है, यह सब आपके वजन, मेटाबोलिज्म, स्पीड और वॉकिंग इच्छाशक्ति पर भी निर्भर है. सामान्य तौर पर 1.6 किलोमीटर दूर तक वॉक करने से 100 कैलोरी ऊर्जा बर्न होती है. लेकिन इसके लिए ब्रिस्क एक्सरसाइज की जरूरत होती है. ब्रिस्क एक्सरसाइज के लिए तेज गति से चलना होगा. इसमें जब आप वॉक कर रहे हैं तो इसकी गति कम से कम 6 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए. आप इसमें जितनी अधिक गति से तेजी लाएंगे उतनी ही ज्यादा कैलोरी बर्न होगी. 1 घंटा में अगर आप 6 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक करेंगे तो 100 से 130 कैलोरी बर्न होगी.

1.6 किलोमीटर में 200 कैलोरी

डॉ. मैथेनी कहते हैं कि लेकिन कैलोरी बर्न को आराम से 200 कैलोरी प्रति किलोमीटर तक ले जाया जा सकता है. इसके लिए आपको सीढ़ियों पर चलना होगा. या आपका प्लेटफॉर्म ऊपर-नीचे हो, जिसमें आपको चलने के लिए उपर चढ़ना हो. अगर आपके पास समय है तो रोजाना ब्रिस्क गति से 8 से 10 किलोमीटर वॉक करेंगे तो 500 से 800 कैलोरी ऊर्जा बर्न होगी. इसी में यदि आप रोजाना सीढ़िया चढ़ते हैं तो कम समय में ज्यादा कैलोरी बर्न होगी. इतना ही नहीं, डॉ. मैथेनी कहते हैं कि वॉकिंग से आप अपनी बॉडी को शेप भी दे सकते हैं जैसे आप जिम में देते हैं. इसलिए यदि आप तेजी से वजन घटाना चाहते हैं तो वॉक करने की गति बढ़ानी होगी. इसके साथ यदि आप सुबह और शाम दोनों समय दौड़ लगाते हैं तो निश्चित तौर पर वजन में बहुत ज्यादा कमी होगी.

