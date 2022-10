डायबिटीज के मरीजों को हर दिन कितना खाना चाहिए फैट? यहां जान लीजिए

How Much Fat Is Necessary In Diabetes: फैट को पूरी तरह से बंद कर देने से अन्‍य हेल्‍थ प्रॉब्‍लम्‍स हो सकती है. डाइट में बहुत अधिक सैचुरेटेड फैट लेना भी हार्ट डिजीज को बढ़ा सकता है लेकिन कई प्रकार के फैट्स हैं जो डायबिटीज को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं.











Follow us on