एक दिन में कितने गिलास पीना चाहिए जूस, सही समय क्या है, ज्यादा पीने से क्या होता है नुकसान? जानें सब कुछ

How Much Juice is Safe: फ्रूट्स संपूर्ण पोषक तत्वों से भरे होते हैं. फ्रूट्स में कई तरह के विटामिंस, मिनिरल्स, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे तत्व पाए जाते हैं. फलों में हेल्दी फैट भी होता है जो दिल को तंदुरुस्त रखता है. हालांकि आजकल कुछ लोगों फलों की जगह फलों के जूस के सेवन को ज्यादा तरजीह देते हैं. जूस भी फायदेमंद होता है लेकिन जूस में से फाइबर और कुछ अन्य माइक्रोन्यूट्रेंट्स बाहर निकल जाते हैं. इसके अलावा फ्रूट में फ्रूक्टोज प्रचूर मात्रा में पाया जाता है. यह शुगर के प्रकार है. इसलिए ज्यादा जूस का सेवन डायबिटीज की समस्या को और अधिक बढ़ा सकता है. इसके साथ ही गर्मी में ज्यादा जूस का सेवन और अधिक खतरनाक हो सकता है.

अपोलो अस्पताल बेंगलुरु में चीफ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. प्रियंका रोहतगी ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए बताया कि जूस में बहुत अधिक कैलोरी होती हैं. करीब एक कप जूस में 117 कैलोरी होती है. इसके साथ ही इसमें फ्रूक्टोज की मात्रा भी ज्यादा होती है. एक कप जूस में करीब 21 ग्राम शुगर भी होती है. इसलिए जूस का ज्यादा सेवन शरीर के कई चीजों पर असर करता है.

ज्यादा फ्रूट जूस के नुकसान

डॉ. प्रियंका रोहतगी ने बताया कि जूस में फ्रूट शुगर ज्यादा होती है. इसलिए जूस का ज्यादा सेवन करने से शुगर बढ़ जाएगी. अगर डायबिटीज के मरीज हैं तो उनके लिए और ज्यादा समस्याएं खड़ी हो जाएंगी. वहीं ज्यादा फ्रूट जूस लेने से दांतों में कीड़ें लगने लगेंगे और यह लिवर को सही तरीके से हाइड्रेट नहीं रख पाएगा. इस कारण जो गैस्ट्रिक के मरीज हैं, उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है.

कितना जूस रोज पीना चाहिए

डॉ. प्रियंका रोहतगी ने बताया कि चूंकि जूस में से फाइबर निकल जाता है और फ्रूक्टोज की मात्रा भी अधिक हो जाती है, इसलिए एक वयस्क इंसान को एक दिन में एक गिलास से ज्यादा जूस नहीं पीना चाहिए. अगर इससे ज्यादा जूस पीते हैं तो कई तरह के नुकसान हो सकते हैं. बेशक इसका असर तुरंत न दिखें लेकिन बाद में यह बॉडी पर कई तरह से असर करेंगे.

जूस पीने का सही समय क्या

कुछ लोग सुबह में उठते ही जूस पी लेते हैं या रात में सोने से पहले जूस पीते हैं. डॉ. प्रियंका रोहतगी ने बताया कि यह तरीका सही नहीं है. सुबह-सुबह आप जूस पीएंगे तो बॉडी का शुगर लेवल बढ़ जाएगा. उन्होंने कहा कि जूस पीने का सही समय नाश्ते के बाद है. उन्होंने कहा कि या तो आप नाश्ता और लंच के बीच में एक गिलास जूस पीएं या लंच और डिनर के बीच में जूस पी लें. बहुत सुबह या खाली पेट जूस का सेवन न करें.

जूस के बजाय किन चीजों का सेवन करना चाहिए

डॉ. प्रियंका रोहतगी ने बताया कि गर्मी में जूस के बजाय बेहतर होगा कि आप फ्रूट खाएं. फ्रूट में फाइबर की मात्रा ज्यादा रहती है जिसके कारण यह ज्यादा शुगर के असर को कम कर देता है. इसके अलावा फाइबर से अन्य कई तरह के फायदे हैं. उन्होंने कहा कि गर्मी में नारियल पानी, तरबूज, खीरा, नींबू-पानी आदि के सेवन जूस की जगह ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

