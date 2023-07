How To Get Daily Vegetable Intake: शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तमाम पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो हमें खाने-पीने की चीजों से मिलते हैं. डाइट में ज्यादा से ज्यादा सब्जियों को शामिल करने की सलाह दी जाती है, ताकि शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिल सकें और बीमारियों से बचने में मदद मिल सके. सब्जियां कई तरह की होती है और सभी सब्जियों में अलग-अलग पोषक तत्व पाए जाते हैं. यही वजह है कि लोगों को रोज अपनी डाइट में कोई न कोई सब्जी शामिल करनी चाहिए. अब सवाल उठता है कि प्रतिदिन लोगों को कितनी मात्रा में सब्जियां खानी चाहिए? क्या पुरुषों के शरीर को महिलाओं से ज्यादा सब्जियों की जरूरत होती है? इस बारे में हकीकत जान लेते हैं.

सबसे पहले तो यह समझ लेते हैं कि हमारे शरीर को सब्जियों की जरूरत क्यों होती है. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार फल और सब्जियां हमारा ब्लड प्रेशर कम करती हैं. इनका सेवन करने से हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और कई तरह के कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है. सब्जियां हमारी आंखों की हेल्थ बेहतर बनाती हैं और डाइजेस्टिव समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मदद करती हैं. सब्जियों का ब्लड शुगर पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है और इससे हमारी भूख का सिस्टम भी सही रहता है. सब्जियों में पोषक तत्वों का भंडार होता है और इनमें फैट व कैलोरी की मात्रा कम होती है. यही वजह है कि सही मात्रा में सब्जियों का सेवन करने से शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है.

रोज कितनी मात्रा में सब्जियां खानी चाहिए?

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर (USDA) के अनुसार सभी वयस्क महिलाओं को प्रतिदिन 2.5 से 3 कप सब्जियां खानी चाहिए. 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को रोज 2 से 3 कप सब्जियां खानी चाहिए. पुरुषों की बात करें तो सभी वयस्क पुरुषों को प्रतिदिन 3 से 4 कप सब्जियां जरूर खानी चाहिए. 60 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों को प्रतिदिन 2.5 से 3.5 कप सब्जियां खानी चाहिए. बच्चों को उम्र के हिसाब से 1-2 कप सब्जियां खानी चाहिए. हालांकि USDA के सुझाव से ज्यादा सब्जियां खाने पर भी लोगों को फायदा ही होगा. ज्यादा सब्जियां खाने से कोई नुकसान नहीं है.

फल खाना भी बेहद जरूरी

जानकारों की मानें तो सब्जियों के साथ सभी लोगों को भरपूर मात्रा में फल भी खाने चाहिए. सब्जी के बराबर प्रतिदिन फलों का सेवन किया जा सकता है. फलों में भी तमाम पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को मजबूत बनाकर बीमारियों से बचाव करते हैं. जो लोग डायबिटीज या अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, वे फलों का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह जरूर लें, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो.

