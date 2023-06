How much water we actually need daily: जहां-जहां जीवन हैं, वहां-वहां पानी है. इंसान तो सबसे ज्यादा पानी पर ही निर्भर है. एक इंसान के शरीर का 60 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा पानी का ही बना होता है. कुछ जीवों में शरीर का 90 प्रतिशत हिस्सा पानी से बना होता है. अमेरिकन जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक दिमाग और हार्ट का 73 प्रतिशत हिस्सा, लंग्स का 83 प्रतिशत हिस्सा, स्किन का 64 प्रतिशत हिस्सा, मसल्स और किडनी का 79 प्रतिशत हिस्सा और बोन का 31 प्रतिशत हिस्सा पानी से ही बना है. इस तरह हमारे जीवन में पानी के महत्व को समझा जा सकता है. पानी पूरे शरीर को हाइड्रेट रखता हैं. शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं के लिए पानी की जरूरत होती है. यह हमारे शरीर के तापमान को भी संतुलित करता है. बहुत से फूड का मेटाबोलिज्म भी पानी से ही होता है. पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे शरीर को एक दिन में कितना पानी की जरूरत है, इस सवाल को लेकर अक्सर तरह-तरह की बातें सुनने को मिलती हैं. कोई कहता है रोजाना 2 लीटर पानी पीना चाहिए तो कोई कहता है 8 गिलास पानी पर्याप्त है. पर सच्चाई क्या है, इसे लेकर हाल ही में एक रिसर्च हुई है.

8 गिलास पानी पीने की सच्चाई

ग्लोबल डायबिटेकि कम्युनिटी के मुताबिक रोजाना 2 लीटर पानी पीने की सलाह में कोई सच्चाई नहीं है. यह मिथ के सिवा कुछ नहीं है. यूनिवर्सिटी ऑफ अबेरदिन के शोधकर्ताओं ने इस संबंध में एक अध्ययन किया है. अध्ययन में कहा गया है कि रोजाना 8 गिलास या 2 लीटर पानी पीने की मेडिकल सलाह बहुत छोटे से समूहों पर अध्ययन के बाद दी गई है लेकिन दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में यही पैमाना फिट नहीं बैठ सकता. शोधकर्ताओं ने रोजाना 2 लीटर पानी की खपत के लिए 23 अलग-अलग देशों में 5600 लोगों पर अध्ययन किया. शोधकर्ताओं ने इन सबसे पूछा कि आप रोजाना कितना पानी पीते है. इनके जवाब का विश्लेषण करने के बाद पाया गया कि 2 लीटर या 8 गिलास पानी की बात में कोई खास दम नहीं है.

फिर कितना पानी पीना चाहिए

ब्रिटिश हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट के मुताबिक रोजाना 6 से 8 गिलास पानी पीने की सलाह दी गई है. यह 1.5 से 2 लीटर के बीच है. हालांकि इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि इतना पानी पीने से हमेशा हाइड्रेट रहा जा सकता है या इससे बीमारियां नहीं होती. शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग गर्म, आद्र और ऊंची जगहों पर रहते हैं उसे ज्यादा पानी पीने की जरूरत होती है. वहीं प्रेग्नेंट और दूध पिलाने वाली मां को भी ज्यादा पानी की जरूरत होती है. शरीर में पानी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन के रूप में होता है. चूंकि 20 से 35 साल के युवा सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत करते हैं, इसलिए उन्हें पानी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है. ऐसे युवाओं को 4.2 लीटर पानी की जरूरत एक दिन में पड़ सकती है. उम्र के साथ पानी की जरूरत भी कम होती जाती है. अध्ययन में पाया गया 20 से 40 वर्ष की महिलाओं में पानी की खपत जहां 3.3 लीटर रोजाना थी, वहीं 90 वर्ष की आयु तक आते-आते 2.5 लीटर रह गई. इसलिए किसको कितना पानी की जरूरत है, इसमें खान-पान, रहन-सहन, भौगोलिक स्थिति, शारीरिक स्थिति आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है.