Music Health Effects: पसंदीदा म्यूजिक से मिलेगी डिप्रेशन और तनाव से राहत? जानिए चौंकाने वाली बातें

How to reduce Depression and Stress with Music: आज के दौर में बड़ी संख्या में लोग तनाव और डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहे हैं. अनियमित लाइफस्टाइल और खान-पान समेत कई वजहों से लोगों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अक्सर आपने सुना होगा कि पसंदीदा म्यूजिक सुनने से तनाव और डिप्रेशन की परेशानी को कुछ हद तक कम किया जा सकता है. वर्तमान समय में अधिकतर लोगों के पास स्मार्टफोन है, जिसमें वे जब चाहें, अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं. हालांकि, इस बात को लेकर लोगों के बीच कंफ्यूजन की स्थिति भी है. आज आपको बताएंगे कि क्या वाकई म्यूजिक स्ट्रेस और डिप्रेशन की समस्या से राहत दिला सकता है या नहीं.

डिप्रेशन को कम करने में मददगार?

वेबएमडी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, म्यूजिक मेंटल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए काफी मददगार साबित होता है. एक स्टडी में यह भी पाया गया कि सोते समय क्लासिकल म्यूजिक सुनने से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है. खासतौर से जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन से जूझ रहा हो, तो यह मेंटल हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है. एक अन्य रिसर्च में दावा किया गया है कि हैप्पी म्यूजिक सुनने से आप खुश महसूस कर सकते हैं, इस बात के भी प्रमाण हैं कि फॉर्मल म्यूजिक थैरेपी अन्य उपचारों के साथ उपयोग किए जाने पर डिप्रेशन को कम करने में मदद कर सकती है.

तनाव को ऐसे कम करता है म्यूजिक

अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ने स्ट्रेस और म्यूजिक के कनेक्शन को लेकर एक स्टडी की थी. इस स्टडी में सामने आया था कि म्यूजिक सुनने से इंसान के साइकोबायोलॉकिल स्ट्रेस सिस्टम पर सीधा असर होता है. यह ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रिस्पॉन्स को भी सीधे प्रभावित करता है. इससे मेंटल हेल्थ पर पॉजिटिव असर होता है और शरीर को भी कई फायदे होते हैं.

रिलैक्सिंग म्यूजिक ज्यादा फायदेमंद

तनाव कम करने के लिए आपको रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनना चाहिए. वेबएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 60 बीट्स प्रति मिनट पर बजने वाले संगीत से आप काफी हद तक राहत महसूस कर सकते हैं. शोधकर्ताओं का कहना है कि यह गति अल्फा ब्रेनवेव्स को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे अच्छी है. इससे मन शांत हो जाता है और तनाव से राहत मिलती है.