कान साफ करने के लिए ईयर बड का इस्तेमाल कितना सुरक्षित, जानें यहां

How Safe To Use Ear Bud - ईयर बड के इस्‍तेमाल से कान का वैक्‍स कई बार बाहर निकलने की बजाय और अंदर चला जाता है जिससे कान में दर्द और सुनने में परेशानी आ सकती है. बता दें कि बॉडी कान के भीतर ईयर वैक्‍स का निर्माण करती है जिसे सेरुमेन कहा जाता है.











Follow us on