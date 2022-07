Fitness Tips: बिना जिम जॉइन किए कैसे रहें फिट और तंदुरुस्त? एक्सपर्ट से जानें बेहतरीन टिप्स

How to be fit without Gym: आज के दौर में अधिकतर लोगों की लाइफस्टाइल बिगड़ गई है और उनके लिए खुद को फिट और हेल्दी रखना काफी मुश्किल हो गया है. फिट रहने के लिए बड़ी संख्या में लोग जिम जॉइन करते हैं और वहां जाकर घंटों वर्कआउट करते हैं, जिनमें हर उम्र के लोगों को एक्सरसाइज करते हुए देखा जा सकता है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग कुछ कारणों की वजह से जॉइन नहीं कर सकते, वे खुद को फिट कैसे रखें? आज इस सवाल का जवाब एक्सपर्ट से जान लेते हैं.

क्या कहते हैं फिटनेस एक्सपर्ट?

हेल्थ एंड फिटनेस कोच अरुण सिंह के मुताबिक, हेल्दी और फिट रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जिम जॉइन की जाए. अगर आप घर या किसी पार्क में जाकर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो वह भी आपकी हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद होता है. फिट रहने के लिए फिजिकल एक्टिविटी, बैलेंस्ड डाइट, बेहतर लाइफस्टाइल समेत कुछ बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है. आप योग और मेडिटेशन के जरिए भी फिटनेस को बेहतर बना सकते हैं.

इन टिप्स को अपनाएं