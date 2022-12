क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी में ब्लड शुगर बढ़ने का सता रहा है डर, तो इन टिप्स को जरूर फॉलो करें

How To Control Diabetes in Christmas : क्रिसमस आने के कुछ ही घंटे बचे है और लोगों ने इसे सेलिब्रेट करने की पूरी तैयारी कर ली है. वैसे तो यह दिन ईसाई धर्म के लोगों के लिए स्पेशल है लेकिन क्रिसमस के त्योहार को दूसरे धर्मों के लोग भी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं. इस मौके पर लोग जमकर स्वीट्स, स्नैक्स और कुकीज का जमकर सेवन करते हैं लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए यह सेलिब्रेशन थोड़ा फीका रह सकता है. स्वीट्स और डेजर्ट से दूरी होने की वजह से डायबिटीज रोगियों के लिए क्रिसमस और न्यू ईयर तनावपूर्ण हो सकता है.

साल के आखिरी सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में लोग नए साल और क्रिसमस आने की खुशी में ट्रिप पर जा रहे हैं तो कोई पार्टी कर रहा है लेकिन, डायबिटीज अपने अनकंट्रोल ब्लड शुगर की वजह से अपने आप को सभी से अलग महसूस करने लगते हैं क्योंकि वे दूसरों की तरह कुछ भी खा नहीं सकते. उन्हें इस खुशी के मौके पर भी नियमों के साथ चलना होता है. हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे मधुमेह के रोगी भी इस मौके को जमकर सेलिब्रेट कर सकते हैं.

अपने मील्स की योजना पहले से तय करे: डायबिटीज रोगी अगर क्रिसमस और न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें अपने खानपान और मील्स की योजना पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए. आप ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और दूसरे खाद्य पदार्थों का चुनाव कर सकते हैं जिनसे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे.

सेलिब्रेशन के बाद तुरंत न सोएं: हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार क्रिसमस पार्टी या न्यू ईयर पार्टी में खान पान के बाद तुरंत नहीं सोना चाहिए. भोजन करने के बाद कुछ देर वॉक करें. भोजन के बाद हल्का व्यायाम आपको रक्त शर्करा कंट्रोल करने में मदद करेगा.

फिजिकल एक्टिविटी: क्रिसमस साल का खास दिन होता है जब हम दोस्तों और परिवार वालों के साथ मिलकर इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं. कई लोग इस दिन के लिए अपने नियमों और आदतों में भी बदलाव करते हैं लेकिन मधुमेह रोगियों के लिए यह आसान नहीं है. अगर आपको अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना है तो आपको इस दिन शारीरिक गतिविधि को बनाए रखना होगा. इसके लिए आप डांस का चुनाव कर सकते हैं या फिर फुटबाल जैसे खेल को भी चुन सकते हैं.

मधुमेह का प्रबंधन करते समय इन बातों को ध्यान में रखें

1. साबुत अनाज और बाजरा जैसे स्वस्थ कार्बोहाइड्रेट का जमकर सेवन करे और प्रोसेस्ड फूड से बचें.

2. डेली रूटीन डाइट में ताजी और मौसमी सब्जियां जैसे पालक, सरसो, बथुआ, सोया के पत्ते, सेम मटर को शामिल करें.

3. फलों के रस और वातित पेय पदार्थो के सेवन से बचें.

4. छिलके वाली दालें खाएं जैसे मूंग साबुत, मसूर साबुत, साबुत काले चने

5. चर्बी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट से बचें.

6. अपनी दिनचर्या में वॉक करने के जरूर शामिल करें.

7. चीनी से बनी मिठाई और हलवा से दूरी बनाएं.

8. मलाई निकाले दूध से मिठाई बनाएं और इसमें भीगे हुए बादाम और अखरोट मिलाएं.

9. चीनी, गुड़, शहद, गन्ने का रस, केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम, जैम और जेली से परहेज करें.

10. ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए मटन, फ्राइड चिकन और तली हुई मछली से परहेज करें.