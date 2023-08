How To Cure Knee Joint Pain At Home: घुटने में दर्द की समस्‍या उम्र के साथ बढ़ने लगता है, लेकिन कई बार यह किसी इंजूरी या मोच के कारण भी हो सकता है. घुटने में दर्द रहने की वजह से दैनिक जीवन काफी प्रभावित होता है और उठने-बैठने या किसी काम को अच्‍छी तरह करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है. अगर आप भी घुटने में दर्द की समस्‍या से परेशान हैं तो नेचुरल उपायों की मदद से आराम पा सकते हैं. यहां हम कुछ नेचुरल तरीके के बारे में बता रहे हैं, जिसका इस्‍तेमाल आयुर्वेद में भी बरसों से किया जाता रहा है.

नेचुरल चीजों से पाएं घुटने के दर्द से आराम

अदरकहेल्‍थलाइन के मुताबिक, कई शोधों में पाया गया है कि अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं ,जो घुटनों और ज्‍वाइंट मे दर्द की समस्‍या से आराम पहुचाने में मदद कर सकता है. अगर यह दर्द मसल्‍स स्‍ट्रेन या अर्थराइटिस की वजह से हो रहा है तो आपको अदरक की चाय आदि का सेवन करना चाहिए.

हल्‍दी हल्‍दी का इस्‍तेमाल भी आयुर्वेद में सालों से किया जाता रहा है. हल्‍दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होता है, जो दर्द को दूर करने के साथ-साथ सूजन को भी कम करता है. आप इसे गर्म दूध में मिलाकर पिएं या हल्‍दी का पेस्‍ट बनाकर दर्द वाली जगह पर लगाएं.

नींबू अगर आपको यूरिक एसिड की वजह से ज्‍वाइंट में दर्द अनुभव हो रहा है तो आप नींबू को अपने डाइट में शामिल करें. इसमें मौजूद सिट्रिक एसिड यूरिक एसिड का कम करता है जिससे घुटने में सूजन, दर्द आदि में कमी आ सकती है.

सरसों का तेल सरसों के तेल में गुण होता है कि यह शरीर में किसी भी तरह के दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है. यह शरीर में ब्‍लड फ्लो को बढ़ाता है और जिससे घुटने और आसपास की जगहों में दर्द से आराम मिल सकता है.

एपसम सॉल्‍ट (Epsom Salt)अगर आप बाथ टब में नहाने के पानी के साथ एपसम सॉल्‍ड मिलाएं और इसमें कुछ देर बैठें तो यह घुटने के दर्द में आराम पहुचाने में मदद करता है. यह शरीर में ब्‍लड फ्लो को बेहतर करता है, जिससे ज्‍वाइंट पेन में आराम मिलता है. आप इसे किसी एसेंशियल ऑयल में मिलाकर भी दर्द पर लगा सकते हैं.