तेजी से कील-मुंहासे को करना है क्लीन बोल्ड ? 5 सिंपल फॉर्मूले को करें फॉलो, गारंटी से भाग जाएंगे एक्ने

How to get rid of acne pigmentation: चेहरे पर कील-मुंहासे, दाग, धब्बे जवानी की शुरुआत की निशानी है. छोटे-मोटे कील-मुंहासे हो जाएं तो इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. 20-22 साल की ऐसी उम्र होती है जिसमें कई तरह के हार्मोनल बदलाव आते हैं. इन कारणों से चेहरे पर कील-मुंहासे का होना आम बात है लेकिन जब यह बहुत ज्यादा परेशान करने लगे तो चिंता की बात है. कुछ युवा इसी कैटगरी में होते हैं, उन्हें कई सालों तक चेहरे से कील-मुंहासे जाते ही नहीं. लड़कियों की तुलना में लड़कों को इसका ज्यादा सामना करना पड़ता है.

कील-मुंहासे या एक्ने सिर्फ चेहरे को ही प्रभावित नहीं करते बल्कि कभी-कभी यह बैक और पीठ में भी हो जाते हैं. इसका कारण है कि स्किन की उपरी परत में ऑयल ग्लैंड से ऑयल ज्यादा निकलता है. अगर इसमें बैक्टीरिया या फंगस लग जाए तो यह और ज्यादा हो जाता है. इसलिए यदि आपको अपने कील-मुंहासे को तेजी से क्लीन बोल्ड करना है तो यहां बताए जा रहे फॉर्मूले को फॉलो करें.

कील-मुंहासे खत्म करने के फॉर्मूले

1. वर्कआउट के बाद तुरंत शावर लें-मशहूर पत्रिका वोग के मुताबिक यदि आप वर्कआउट करते हैं या बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क के कारण पसीने से तर-बतर हैं तो तुरंत शावर लें. इससे स्किन में जितनी भी गंदगी चिपकी हुई है वह निकल जाएगी और स्किन पोर्स में ऑक्सीजन आती-जाती रहेगी. पसीने में भींगे सभी कपड़े को साफ करें. कोशिश करें कि वर्कआउट करते समय ऐसे कपड़े पहने जो पसीने को ज्यादा सोख लें.

2.कील-मुंहासे को दबाएं नहीं-डॉ. क्लूक के मुताबिक कहीं भी अगर कील-मुंहासे हो जाए तो कभी भी इसे दबाकर इनमें से पस नहीं निकालें. अगर आप ऐसा करते हैं कील-मुंहासे के पास हजारों बैक्टीरिया का जमावड़ा हो जाएगा और वहां इंफ्लामेशन कर देगा. इससे चेहरे के उस भाग में दाग भी हमेशा के लिए बन जाएंगे.

3. बेड शीट, पिलो कवर को बदलते रहें-जिस बेड शीट पर आप सोते हैं, उसे नियमित रूप से साफ करते रहे और बदलते रहें. यहां तक पिलो कवर को भी हर दो-तीन पर बदलते रहे. इन चीजों में बैक्टीरिया रहते हैं जो एक्ने की समस्या को और अधिक बढ़ा सकते हैं.

4. बना खुशबू वाले फेश वॉश से फेस साफ करें-एक्सपर्ट के मुताबिक इस तरह का फेश वॉश इस्तेमाल करें जिसमें खुशबू न हो. फेश वॉश से नियमित रूप से चेहरे को साफ करें. कहीं भी बाहर जाएं उसके बाद घर आने पर चेहरे को साफ करें.

5. इस क्रीम का इस्तेमाल करें-ऐसी क्रीम का इस्तेमाल करें जिसमें सेलीसाइक्लिक एसिड हो. इस क्रीम को जहां-जहां एक्ने हैं वहां-वहां लगाएं. यदि बैक में है तो इसे बैक में लगाएं. क्रीम लगाने से पहले कील-मुंहासे वाली जगह को अच्छी तरह साफ कर लें. इसके परेशानी ज्यादा है तो सेलिसाइक्लिक एसिड के साथ इसमें मेथोनॉल और नियासिनामाइड वाली क्रीम लगाएं. हालांकि समस्या ज्यादा होने से पहले एक बार स्किन एक्सपर्ट से जरूर दिखा लें.