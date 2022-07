हर समय भूख लगना बन सकती है बड़ी परेशानी, जानें इस समस्या से कैसे करें बचाव

Why you always feel hungry : अगर आपको बार-बार और ज्यादा भूख लगती है, तो इसको लेकर गंभीर होने की आवश्यकता है. बहुत मुमकिन है कि अगर आप प्रोटीन और फाइबर युक्त भोजन नहीं ले रहे हैं तो इसकी वजह से आपको बार-बार भूख लग सकती है. लगातार प्रोटीन और फाइबर ना लेने की वजह से शरीर में इन दोनों पोषक तत्वों की कमी हो जाती है हर वक्त आपको भूखा रहने का एहसास होता है. अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, तब भी ज्यादा भूख लगने की परेशानी हो सकीत है. कुल मिलाकर यह परेशानी नुकसानदायक साबित हो सकती है. जानें इसे कैसे दूर कर सकते हैं.

किन वजहों से लगती है अधिक भूख?

हेल्थलाइन के अनुसार इसकी कुछ प्रमुख वजहें हैं. आप प्रोटीन उचित मात्रा में नहीं ले रहे हैं. आप रिफाइंड कार्ब्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं. आपकी डाइट में फैट और फाइबर कम है. आप पानी कम पी रहे हैं. आप एक रेगुलर रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं. आप अनिद्रा से ग्रसित हैं, ये कुछ सामान्य वजहें हैं, इसके अलावा जब आप किसी वजह से डिस्ट्रेक्टेड होते हैं तब भी ज्यादा खाना खाते हैं.

इसे कैसे करें ठीक?

आप अदरक, दालचीनी, हरी मिर्च और लहसुन का उपयोग बढ़ा सकते हैं. इसके अलावा आप अपने खानपान में प्रोटीन और फाइबर युक्त पदार्थों की मात्रा बढ़ा सकते हैं. इसके अलावा कम कैलोरी वाला भोजन करने से भी हमें भूख ज्यादा लगती है. तो ध्यान रहे कि जब खाना खा रहे हैं अधिक कैलोरी वाले भोजन का सेवन करें. प्रोटीन और फाइबर युक्त आहार को अपने नाश्ते में शामिल करें. इससे तो फायदा होगा पहला तो प्रोटीन और फाइबर की कमी दूर होगी. और साथ ही साथ सुबह नाश्ता करना भी फायदेमंद होता है और इससे भी दिन में अधिक भूख लगने की समस्या से निजात पा सकते हैं.