Health News: अगर कब्ज़ से हों परेशान तो इन घरेलू तरीकों से पायें इससे निजात

Tips to Get Rid of Constipation: कई बार लोग कब्ज़ (Constipation) की दिक्कत से निजात पाने के लिए तरह-तरह के चूर्ण (Powder) और दवाओं की मदद लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको इस दिक्कत से छुटकारा नहीं मिल पाता है. इस दिक्कत की वजह से पेट अच्छी तरह से साफ़ नहीं हो पाता है और दिन भर गैस, एसिडिटी, पेट में भारीपन, सिरदर्द और अपच जैसी परेशानी साथ बनी रहती है. आज हम आपको कब्ज़ से निजात पाने के कुछ घरेलू तरीके बता रहे हैं.