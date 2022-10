हार्ट की बीमारी से दूर रहने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, हमेशा रहेगी हेल्दी

How to keep healthy your heart: दिल हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण अंग है. इधर दिल काम करना बंद किया कि उधर सांसें रूकी और फिर जीवन खत्म. खराब लाइफस्टाइल के कारण आजकल दिल पर बहुत ज्यादा जोर पड़ने लगा है जिससे लाखों लोगों को दिल से संबंधित बीमारियां होने लगी है. डब्ल्यूएचओ के मुताबिक दिल से संबंधित बीमारियों यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कारण हर साल करीब 1.79 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है. हार्ट में किसी तरह की परेशानी होने का असर हमारे जीवन की गुणवत्ता पर पड़ता है. विशेषज्ञों के मुताबिक खराब डाइट, नींद की कमी, एक्सरसाइज नहीं करना, तंबाकू का सेवन जैसे कारक हार्ट डिजीज को प्रोत्साहित करते हैं. हालांकि यदि लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव कर लिया जाए तो आसानी से हार्ट को मजबूत बनाया जा सकता है और कार्डियवैस्कुलर डिजीज से दूर रहा जा सकता है. आइए जानते हैं कि हेल्दी हार्ट के लिए क्या-क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं.

हार्ट को हेल्दी बनाने के तरीके

फल और हरी सब्जी का सेवन- फल और सब्जियां ऐसी चीज हैं जो पोषक तत्वों में हाई और कैलोरी में कम होती हैं. ये शरीर में सूजन को कम करते हैं और वजन को मैंटेन रखने में सहायक है. सब्जियां और फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं और इनमें वसा भी कम होते हैं, जो हृदय रोगों को दूर रखने में मदद करते हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं.

नियमित एक्सरसाइज करें -चाहे आप हल्की एक्सरसाइज ही क्यों न करें लेकिन इसे नियमित रूप से करें. धीरे-धीरे एक्सरसाइज से भी बहुत फायदा होता है. अमेरिकन हार्ट सोसाइटी के मुताबिक सप्ताह में 150 मिनट की मध्यम या एयरोबिक एक्सरसाइज हार्ट को हेल्दी बनाने में मददगार है.

डाइट में बादाम और अखरोट शामिल करें- बादाम और अखरोट कई अद्भुत स्वास्थ्य लाभों के लिए जाने जाते हैं. बादाम ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल करने के साथ ही कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है. अखरोट ओमेगा -3 फैटी एसिड से भरपूर होता है जो धमनी के स्वास्थ्य में सुधार करने और हृदय रोग से संबंधित सूजन को कम करने में मदद करता है.

तंबाकू और शराब का त्याग-अक्सर हेल्थ एक्सपर्ट हेल्दी लाइफ के लिए शराब और तंबाकू उत्पादों से दूर रहने की सलाह देते हैं. शराब का अत्यधिक सेवन हार्ट बीट और उच्च रक्तचाप को बढ़ा देता है. इसके अलावा हार्ट की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाता है. इससे स्ट्रोक का जोखिम बढ़ जाता है.

हेल्दी कुकिंग मेथड-ताजी बनी हुई चीजों का सेवन करें. बेकिंग, ग्रीलिंग, स्टीमिंग, ब्यॉलिंग विधि से तैयार भोजन में कुदरती चीजों को संरक्षित रहने की संभावना बहुत ज्यादा होती है. जबकि प्रोसेस्ड फूड नुकसानदेह होता है. हेल्दी हार्ट के लिए मक्खन और घी का इस्तेमाल करने से बचें और इसके बजाय कम वसा वाले तेलों का प्रयोग करें. खाद्य पदार्थ बनाते समय नमक, चीनी और मसालों का उपयोग कम करने से भी हार्ट को हेल्दी बनाने में मदद मिल सकती है.

