सर्दी में दाद, खाज, खुजली के लिए खुद ही बनाइए चमत्कारिक क्रीम, गारंटी के साथ मिलेगी निजात

How to get rid of itching: सर्दी के मौसम में दाद, खाज, खुजली आम समस्या है. इन सबके लिए सबसे ज्यादा रिंग वर्म जिम्मेदार होता है. रिंग वर्म फंगस होता है. यह फंगल बहुत ही संक्रामक होता है. यानी घर के किसी भी कोने, कपड़े या पानी में भी आ जाए तो इसके संपर्क में आने वाले लोगों को यह संक्रमित कर देता है, फिर धीरे-धीरे स्किन के कई हिस्सों में अपना घर बना लेता है. कुछ अन्य तरह के वर्म या बैक्टीरिया भी दाद, खाज, खुजली के लिए जिम्मेदार होते हैं. दाद, खाज, खुजली के लिए सामान्य तौर पर हम क्रीम का इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्रीम सभी तरह की खुजली को ठीक नहीं कर सकती. इसके लिए गहन जांच-पड़ताल की जरूरत होती है जिससे यह पता लगता है कि खुजली की बीमारी के लिए क्या जिम्मेदार है. अंत में इसके लिए खास दवाई कामयाब हो सकती है लेकिन इसमें भी गारंटी नहीं है. इसलिए हम यहां आपको कुछ होममेड क्रीम के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो हर तरह के दाद, खाज, खुजली से आपको छुटकारा दिला सकती है.

खुजली के लिए ऐसे बनाएं होममेड क्रीम

1.लहसुन से खुजली का इलाजलहसुन का इस्तेमाल हमारे देश में सदियों से कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है. लहसुन का इस्तेमाल किसी भी तरह के इंफेक्शन में किया जाता है. मेडिकल न्यूज टूडे के मुताबिक यह साबित हो चुका है कि लहसुन फंगस के कई रूपों जैसे कैंडिडा, टोरुलोप्सिस, ट्राइकोफायटोन और क्रिप्टोकॉकस को पूरी तरह खत्म कर देता है.लहसुन की क्रीम कैसे बनाएं- लहसुन की क्रीम बनाने के लिए पहले इसकी कली को अलग कर लें. अब इसका पेस्ट बना लें. इसके पेस्ट में ऑलिव ऑयल या नारियल का तेल मिला दें. लहसुन की क्रीम तैयार हो गई. अब इसका प्रभावित जगह पर इस्तेमाल करें. दो घंटे बाद गुनगुने पानी से इसे साफ कर लें. कुछ ही दिनों बाद फर्क महसूस करेंगे.

2.एलोवेरा क्रीम

एलोवेरा का स्किन से संबंधित कई समस्याओं के इलाज में पहले से इस्तेमाल किया जाता है. रिसर्च के मुताबिक एलोवेरा में छह तरह के एंटीसेप्टिक तत्व पाए जाते हैं. इसकी क्रीम निकालने के लिए एलोवेरा प्लांट से इसके तने को काट लें. इसके बाद इसमें से जेलीनुमा पदार्थ को निकाल लें और स्किन पर प्रभावित जगहों पर लगाएं.

3.नारियल तेल और हल्दी

स्किन में इंफेक्शन की स्थिति में डॉक्टर भी नारियल तेल लगाने को कहते हैं. नारियल के तेल में फंगस को खत्म करने की क्षमता होती है. रिसर्च में भी कहा गया है कि नारियल का तेल स्किन इंफेक्शन में बहुत लाभदायक है. वहीं हल्दी के एंटीसेप्टिक, एंटी-इंफ्लामेटरी गुण से हम सब वाकिफ है. कई अध्ययनों में साबित हो चुका है हल्दी कई बीमारियों में रामबाण है. हल्दी और नारियल तेल की क्रीम बनाना बहुत आसान है. इसके लिए हल्दी पाउडर को नारियल तेल में मिला दीजिए और इसे प्रभावित जगह पर लगाइए. इससे स्किन कुछ दिनों के लिए पीली जरूर हो जाएगी लेकिन यह खुजली की समस्या को हमेशा के लिए दूर कर सकती है.

4.मुलेठी

खुजली दूर करने के लिए आप मुलेठी की क्रीम भी बना सकते हैं. मुलेठी एंटीवायरल, एंटीमाइक्रोबियल और एंटी-इंफ्लामेटरी गुणों से भरपूर होता है. रिंग वर्म और फंगल इंफेक्शन में मुलेठी बहुत फायदेमंद होता है. इसकी क्रीम बनाने के लिए मुलेठी की जड़ का पाउडर बना लें. एक कप पानी में तीन चम्मच मुलेठी का पाउडर डाल दें. इसे मिक्स कर दें और इसके बाद इसे गर्म करें. 10 मिनट तक इसे गर्म होने दें. जब यह ठंडा हो जाए तो यह पेस्ट के रूप में होना चाहिए. अब इस पेस्ट का प्रभावित स्किन वाले हिस्से पर लगाएं. दिन में दो बार लगाने से कुछ ही दिनों बाद दाद, खाज, खुजली दूर हो जाएगी.