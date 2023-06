How to Get Reduced Period Pain Instantly: हर प्रजनन उम्र की महिलाओं को हर महीने पीरियड पेन से गुजरना पड़ता है. इसमें पेट के निचले हिस्से, निचली कमर और थाई तक पीरियड के दिनों में दर्द होता है. इस दौरान गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन तेज हो जाता है क्योंकि गर्भाशय में पुरानी लाइनिंग टूटता है और नई लाइनिंग की तैयारी होती है. इसलिए अगर इस दौरान पेट में क्रैंप होता है तो इसका मतलब है कि गर्भाशय सही से काम कर रहा है. कुछ लोगों को इस दौरान चक्कर, उल्टी, सिर दर्द और डायरिया भी हो जाता है. हालांकि कुछ महिलाओं को इस दौरान बेहद तेज दर्द या क्रैंप होता है जिससे बहुत परेशानी होती है.

हेल्थलाइन के मुताबिक ज्यादा दर्द होने के कई कारण हैं. अगर हैवी पीरियड यानी ब्लीडिंग ज्यादा होती है, तो दर्द भी ज्यादा होता है. वहीं पहले बच्चे के तत्काल बाद, 20 साल से कम उम्र और गर्भाशय को प्रभावित करने वाले कंपाउड की अति सक्रियता के कारण भी पीरियड के दौरान तेज दर्द या क्रैंप हो सकता है.

रियड क्रैंप को कम करने के तत्काल उपाय

1.हीट का इस्तेमाल-अध्ययनों में यह साबित हो चुका है कि पीरियड पैन से निपटने के लिए हीटिंग पैड का इस्तेमाल दर्द से तत्काल राहत दे सकता है. इसके लिए हीटिंग पैड खुद बनाया जा सकता है. यह दवाइयों से भी ज्यादा कारगर है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है. इसमें बोटल में गर्मम पानी भर लें और इसे पेट और लोअर बैक में इस्तेमाल करें. तुरंत राहत मिलेगी. इसके अलावा आप एक सूती कपड़े को पोटली बना लें और उसमें चावल भरके उसे पैक कर दें. फिर इस उपर से ही तवा पर गर्म करें और हल्का गर्म होने के बाद इसे पेट पर सहलाएं. तुरंत दर्द से राहत मिलेगी.

2.एसेंशियल ऑयल से मसाज-पीरियड पेन से जल्द राहत पाने के लिए थेरेपिस्ट से मसाज करवा सकती हैं. अध्ययन के मुताबिक लेवेंडर, पिपरमिंट, रोज, सौंफ आदि के तेल से मसाज करने से पीरियड क्रैंप से तत्काल राहत मिलती हैं. अगर इस तेल से पेट के निचले हिस्से, साइड और बैक में मसाज की जाती है. एसेंशियल ऑयल को पतला करने के लिए बादाम का तेल भी इसमें मिलाया जा सकता है.

3.कैमोमाइल चाय-कैमोमाइल यानी बबूने के फूल की चाय पीरियड पैन को कम करने में बहुत गुणकारी है. पीरियड आने से एक सप्ताह पहले से दिन में दो बार कैमोमाइल की चाय पीना शुरू कर दें. इससे पीरियड के दौरान पेट में दर्द नहीं होगा. पीरियड पैन से राहत दिलाने के अलावा भी कैमोमाइल की चाय के कई फायदे हैं.

4. सौंफ का पानी-जब भी पीरियड आने वाला हो, हर रोज सौंफ का पानी पीएं या सौंफ चबाएं. इससे पीरियड पैन होगा ही नहीं. 2012 के एक अध्ययन में पाया गया कि सौंफ खासतौर पर कम उम्र की महिलाओं को पीरियड पैन से राहत दिलाता है.

5. दालचीनी -पीरियड पेन में दालचीनी भी बहुत काम की है. पैन के दौरान यदि दालचीनी की चाय को पी जाए तो बहुत जल्द राहत मिलती है. रिसर्च के मुताबिक पीरियड के दिनों में दालचीनी के 840 मिलीग्राम डोज को तीन दिनों तक दिन में तीन बार लेना चाहिए.

