पेट की गर्मी से उबल रहा है पूरा शरीर, तपिश को बुझाने के लिए अपनाएं ये 4 आसान टिप्स, नेचुरली उदर होगा ठंडा-ठंडा कुल-कुल

How to get rid of stomach heat: पेट की गर्मी बहुत खराब होती है. जब पेट में गर्मी होती है तो ऐसा लगता है कि पूरा शरीर उबल रहा है. पेट की गर्मी के कारण गैस और ब्लॉटिंग की समस्या भी बढ़ जाती है. पेट की गर्मी से मन परेशान हो जाता है. कोई काम करने में मन नहीं लगता है. पेट की गर्मी के कई कारण हैं. इसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं. आमतौर पर जबप हम बहुत ज्यादा स्पाइसी फुड, बहु ज्यादा ड्रिंकिंग या बहुत देर रात में खाना खाते हैं तो पेट की गर्मी बढ़ जाती है. हालांकि बहुत ज्यादा खाना खाने से भी पेट की गर्मी बढ़ जाती है. इन सबके अलावा गतिहीन दिनचर्या, बहुत ज्यादा शराब, ज्यादा पेनकिलर गोलियों का इस्तेमाल, पेप्टिक अल्सर जैसी कुछ बीमारियां भी पेट की गर्मी के लिए जिम्मेदार होते हैं. हालांकि पेट की गर्मी को शांत करने के लिए नेचुरल तरीका ही बेस्ट है. इसके लिए यदि हम कुछ घरेलू नुस्खे अपनाते हैं तो बहुत जल्दी हमारा पेट नेचुरली तरीके से ठंडा-ठंडा कुल-कुल हो जाएगा.

पेट की गर्मी भगाने के टिप्स

1. छाछ-एनडीटीवी की खबर में एक्सपर्ट के हवाले से बताया गया है कि पेट की गर्मी को दूर भगाने के लिए छाछ बेहतरीन ऑप्शन है. अन्य डेयरी मिल्क के विपरीत छाछ डाइजेशन के बहुत उत्तम होता है क्योंकि इसमें गुड बैक्टीरिया भोजन को जल्दी पचाने में मदद करते हैं पेट को अंदर से ठंडा पहुंचाता है.

2. कोल्ड मिल्क-ठंडा दूध पेट की गर्मी को बहुत जल्दी शांत कर देता है. कोल्ड मिल्क पीने से पेट का तापमान कम होता है और यह एसिड के लेवल को भी कम करता है. कोल्ड मिल्क में पेट को आराम पहुंचने की क्षमता है. पेट की गर्मी के कारण जो असहजता होती है, उसे बहुत जल्दी कोल्ड मिल्क दूर कर देती है. अगर अक्सर पेट की गर्मी परेशान कर रही है तो रोजाना कच्चा दूध या कोल्ड मिल्क एक गिलास पी लें. बहुत जल्दी राहत मिलेगी.

3. उबला हुआ चावल-उबला हुआ चावल मांड़ के साथ पेट की गर्मी को दूर करने में बहुत मददगार है. उबला हुआ चावल पेट में पानी की मात्रा को बढ़ा देता है जिससे पेट का तापमान कम हो जाता है. इसके लिए चावल को कूकर में नहीं उबाले बल्कि एक पतीला में पानी डालकर चावल को उबाले और इसे ठंडा कर पानी के साथ ही खाएं. इसमें कुछ भी न मिलाएं. अगर आप चाहें तो पानी के साथ उबला हुआ चावल खाकर एक गिलास छाछ पी लें. कुछ ही दिनों में पेट की गर्मी दूर हो जाएगी.

4. कूलिंग हर्ब्स-कुछ कूलिंग हर्ब्स होते हैं जो पेट की गर्मी से राहत दिलाते हैं. पिपरमिंट और केमोमाइल की चाय पेट की गर्मी से तुरंत राहत दिलाएगी. इन दोनों में कूलिंग गुण होता है. इसके लिए केमोमाइल की चाय में थोड़ा सा पेपरमिंट मिला दें और इसे पी लें तुरंत पेट की आग शांत हो जाएगी.

हैरान कर देंगे अखरोट के चमत्कारी फायदे आगे देखें…

5. ठंडे फल-पेट की गर्मी को शांत करने के लिए आप नारियल पानी, तरबूज, सेब, खीरा, आड़ू जैसे ठंडी तासीर वाली फलों का सेवन करें. इससे पेट की गर्मी से राहत मिलेगी. इसके साथ यदि पेट की गर्मी से राहत नहीं मिल रही है तो पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीएं.

इसे भी पढ़ें-धमनियों में जमा गंदगी को चूसकर बाहर निकाल देते हैं ये 5 चमत्कारिक आयुर्वेदिक हर्ब्स, बैड कोलेस्ट्रॉल हो जाता है फ्लश आउट

इसे भी पढ़ें-तेजी से कील-मुंहासे को करना है क्लीन बोल्ड ? 5 सिंपल फॉर्मूले को करें फॉलो, गारंटी से भाग जाएंगे एक्ने