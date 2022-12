खून की कमी से भी झड़ने लगते हैं बाल, जड़ों तक ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए फॉलो करें ये 3 टिप्स

How to increase blood flow to scalp: अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और आपने सभी रेमेडीज अपना ली और उससे भी कोई फायदा नही हुआ, तो रुकिए हमारे पास हैं आपके बालो की ग्रोथ को कैटलाइज करने के कुछ तरीके. हम जानते हैं कि अगर स्कैल्प में रक्तसंचार बढ़ता है तो उससे बालों की ग्रोथ बढ़ती है, पर इसके पीछे क्या कारण है, अगर आपके सिर में भी उचित रक्त संचार होगा तो वह आपके स्कैल्प तक जरूरी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिससे आपके बालो की ग्रोथ भी होती है और साथ ही साथ आपके हेयर फॉलिकल का मेंटेनेंस भी अच्छे से हो जाता है.आइए जानते हैं.अब आपने यह तो जान लिया कि स्कैल्प में रक्त संचार से बाल झड़ने से रोके जा सकते हैं, पर ये रक्त संचार कैसे बढ़ाया जाए, आइए आगे इसके बारे में भी जान लेते हैं।

ये भी पढ़ें: ब्लड प्रेशर, जेनेटिक परेशानी भी बन सकती है Sudden हार्ट अटैक की वजह, कार्डियोलॉजिस्ट से जानें ये ज़रूरी बातें

अच्छे से मालिश करें:स्टाइल क्रेज के अनुसार अगर आपके बाल भी झड़ रहे हैं, तो सबसे पहले अपने बालों की मालिश शुरू करें. इसके लिए आप अपनी उंगलियों से बालो की जड़ों की मसाज या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक मसाज उपकरण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

बॉडी में पानी की कमी होने पर लें ये इलेक्ट्रोलाइट फूड आगे देखें…

एसेंशियल ऑयल का प्रयोग:मसाज के साथ साथ अगर आप रोजमेरी या पेपरमिंट हेयर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आपका स्ट्रेस कम होता है और स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है.इनवर्जन थेरेपी:

इनवर्जन थेरेपी भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का एक बढ़िया तरीका है. इसके लिए आप कुछ देर के लिए अपना सिर लटकाकर बिस्तर पर लेट सकते हैं, इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है.

ये भी पढ़ें: नवजात बच्‍चे भी होते हैं एक्‍ने के शिकार, इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

अन्य उपाय:बालो को रोज कंघा करें, साथ ही ठंडे पानी से अपने बालों को रेगुलरली धोएं, बैलेंस डाइट में हर प्रकार का मिनरल उचित मात्रा में लें और अपनी हेड हाइजिन का भी ध्यान रखें.