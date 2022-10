क्या शराब का नशा जल्दी उतारने के लिए पेन रिलीफ की दवा सही है? जानिए रिसर्च का सच

How to instantly get rid of hangover: पर्व-त्योहार में कुछ लोग देर रात तक पार्टी करते हैं और इस दौरान शराब के नशे में टुल हो जाते हैं. लेकिन जब नशा ज्यादा चढ़ता है तो घर में भी पोल-पट्टी खुल जाती है. अगले दिन जब होश आता है तब शर्मिंदगी महसूस होती है. वैसे तो शराब पीना हर मामले में बुरी आदत है लेकिन इसकी परवाह कौन करता. पर्व-त्योहारों में इसका चलन बढ़ना स्वभाविक है. लेकिन दिक्कत तब होती है जब कुछ लोगों को इतना ज्यादा नशा चढ़ जाता है कि घंटों तक उतरता ही नहीं. ऐसे लोगों को शराब पीने के बाद कुछ होश भी नहीं रहता कि क्या करें. फिर दोस्तों की जरूरत पड़ती है. लेकिन अगर आपको नशा को उतारने वाली चीजों के बारे में जानकारी रहेगी तो नशा जल्दी उतरेगा. हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसीन के जर्नल में शराब के नशे पर शोध करने वाले एक शोधकर्ता से इस विषय पर बात की. उन्होंने शराब के नशे को जल्दी उतारने के कुछ टिप्स बताएं. आइए जानते हैं कि वे टिप्स क्या है.

इसे भी पढ़ें- Anti-aging food: बुढ़ापे में जवान दिखना चाहते हैं तो अभी से डाइट में शामिल कर लें ये एंटी एजिंग फूड, हमेशा यंग रहेंगे

शराब के नशे को जल्दी उतारने के टिप्स

ज्यादा पानी पीएं- शराब और नशा पर शोध करने वाले डॉ रॉबर्ट स्विफ्ट ने बताया कि शराब के प्रभाव के कारण पेशाब बहुत ज्यादा होता है. दूसरी ओर यह वैसोप्रेसिन हार्मोन को रिलीज होने से रोकता है. इसी हार्मोन के कारण किडनी में पेशाब बनता है. नतीजा शरीर में डिहाइड्रेशन होने लगता है. और किसी किसी को डायरिया भी हो जाता है. इस परिस्थिति में शरीर में लिक्विड की बहुत अधिक जरूरत होती है. मतली परिस्थिति को और मुश्किल बना सकती है. ऐसी स्थिति में पानी के कुछ घूंट भी हैंगओवर को उतारने में मदद कर सकते हैं.

शराब और नशा पर शोध करने वाले डॉ रॉबर्ट स्विफ्ट ने बताया कि शराब के प्रभाव के कारण पेशाब बहुत ज्यादा होता है. दूसरी ओर यह वैसोप्रेसिन हार्मोन को रिलीज होने से रोकता है. इसी हार्मोन के कारण किडनी में पेशाब बनता है. नतीजा शरीर में डिहाइड्रेशन होने लगता है. और किसी किसी को डायरिया भी हो जाता है. इस परिस्थिति में शरीर में लिक्विड की बहुत अधिक जरूरत होती है. मतली परिस्थिति को और मुश्किल बना सकती है. ऐसी स्थिति में पानी के कुछ घूंट भी हैंगओवर को उतारने में मदद कर सकते हैं. कार्बोहाइड्रेट का सेवन- डॉ रॉबर्ट स्विफ्ट कहते हैं कि शराब पीने के बाद ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है. इसके कारण सिर दर्द और चक्कर आने लगता है. दिमाग सही से काम नहीं करता. इसके साथ ही कुछ लोग शराब पीने के बाद खाना खाना भूल जाते हैं जिससे ब्लड शुगर और कम हो जाता है. ऐसी स्थिति में जूस पीना लाभदायक रहेगा. यह अल्कोहल के प्रभाव तेजी से कम करता है. जूस में अधिक मात्रा में ग्लूकोज होता है जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है.

डॉ रॉबर्ट स्विफ्ट कहते हैं कि शराब पीने के बाद ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है. इसके कारण सिर दर्द और चक्कर आने लगता है. दिमाग सही से काम नहीं करता. इसके साथ ही कुछ लोग शराब पीने के बाद खाना खाना भूल जाते हैं जिससे ब्लड शुगर और कम हो जाता है. ऐसी स्थिति में जूस पीना लाभदायक रहेगा. यह अल्कोहल के प्रभाव तेजी से कम करता है. जूस में अधिक मात्रा में ग्लूकोज होता है जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है. पेन रिलीफ की दवा लें- शराब का नशा जल्दी उतारने के लिए पेन रिलीफ गोलियां जैसे कि एस्परिन या आब्यूप्रेफेन ले सकते हैं लेकिन टायलेनॉल नहीं लें. इससे सिरदर्द और थकान मिटेगी जिससे दिमाग थोड़ा बेहतर काम करेगा.

शराब का नशा जल्दी उतारने के लिए पेन रिलीफ गोलियां जैसे कि एस्परिन या आब्यूप्रेफेन ले सकते हैं लेकिन टायलेनॉल नहीं लें. इससे सिरदर्द और थकान मिटेगी जिससे दिमाग थोड़ा बेहतर काम करेगा. कॉफी और चाय- हालांकि कैफीन में एंटी-हैंगओवर वाला कोई खास गुण नहीं होता लेकिन यह तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है. चूंकि नशा में तंत्रिका तंत्र शिथिल होने लगता है तो चाय या कॉफी इसे उतारने में प्रभावी हो सकता है.

हालांकि कैफीन में एंटी-हैंगओवर वाला कोई खास गुण नहीं होता लेकिन यह तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है. चूंकि नशा में तंत्रिका तंत्र शिथिल होने लगता है तो चाय या कॉफी इसे उतारने में प्रभावी हो सकता है. विटामिन सी और जिंक-जर्नल ऑफ क्लिनिकल मेडिसीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि जो लोग शराब पीने से 24 घंटे पहले विटामिन बी और जिंक का सेवन पर्याप्त मात्रा में कर लेते हैं, उन्हें हैंगओवर का असर बहुत कम होता है. हालांकि यह बहुत छोटा अध्ययन है.

केले के छिलकों के गुण जानकर रह जाएंगे हैरान आगे देखें…

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}