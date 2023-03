World Kidney Day: किडनी को रखना है हेल्दी, गंगाराम के यूरोलॉजिस्ट ने बताए 5 बेहतरीन तरीके, आज से ही करें फॉलो

Tips To Keep Kidney Healthy: दुनियाभर में लोगों को किडनी हेल्थ और इससे जुड़ी बीमारियों के बारे में जागरूक करने के लिए ‘वर्ल्ड किडनी डे’ (World Kidney Day) मनाया जाता है. हर साल यह खास दिन मार्च के दूसरे गुरुवार (2nd Thursday in March) को सेलिब्रेट किया जाता है. इस बार विश्व गुर्दा दिवस 9 मार्च को मनाया जा रहा है. किडनी के बारे में जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से इस दिन की शुरुआत साल 2006 में हुई थी. पहली बार इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी (ISN) और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन ने इसे मनाने की पहल की थी. किडनी हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है. किडनी को हेल्दी रखकर आप कई बीमारियों से बच सकते हैं. इस बारे में जरूरी बातें डॉक्टर से जान लेते हैं.

नई दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. अमरेंद्र पाठक कहते हैं कि हमारे शरीर में दो किडनी होती हैं. इनका काम बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट और अतिरिक्त फ्लूड को पेशाब के जरिए बाहर निकालना होता है. बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए यह प्रक्रिया बहुत जरूरी है. किडनी को हेल्दी रखकर आप लंबे समय तक कई गंभीर बीमारियों से बचाव कर सकते हैं. लाइफस्टाइल और खाने-पीने में कुछ बदलाव करके किडनी की हेल्थ को बेहतर रखा जा सकता है. छोटी-छोटी लापरवाही किडनी इंफेक्शन की वजह बन सकती हैं. ऐसे में जरूरी है कि किडनी को लेकर सावधानी बरती जाए और किसी भी तरह की परेशानी से बचा जाए.

किडनी को हेल्दी रखने के आसान टिप्स

– डॉक्टर के मुताबिक किडनी को हेल्दी रखने के लिए सभी को हर दिन कम से कम 2-3 लीटर पानी पीना चाहिए. इससे किडनी में जमी गंदगी बाहर निकल जाएगी. लंबे समय तक कम पानी पीने से किडनी स्टोन या इंफेक्शन की समस्या हो सकती है.

– किडनी स्टोन की समस्या से बचने के लिए लोगों को नॉनवेज और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन लिमिट में करना चाहिए. कैल्शियम रिच फूड्स का ज्यादा सेवन करने से स्टोन बन सकता है. ऐसे में संतुलित डाइट लें. साथ ही कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें.

– ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीजों को किडनी को लेकर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. उन्हें अपना बीपी और शुगर कंट्रोल रखना चाहिए. इसके अलावा मोटापे पर काबू रखकर आप किडनी को लंबे समय तक हेल्दी रख सकते हैं.

किडनी में परेशानी है तो दिखेगें 5 वार्निंग साइन आगे देखें…

– खूब फिजिकल एक्टिविटी करने से भी किडनी को मजबूत और हेल्दी रखा जा सकता है. फिजिकल एक्टिविटी आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बेहद जरूरी होती है. यह इम्यूनिटी बूस्ट करती है और बीमारियों का जोखिम कम कर देती है.

– किडनी की बीमारियों से बचने के लिए लोगों को समय-समय पर हेल्थ चेकअप कराना चाहिए. अगर किसी भी बीमारी का पता शुरुआती स्टेज में चल जाए, तो उसका इलाज कराने में आसानी होती है और स्थिति गंभीर नहीं होती. चेकअप बीमारियों से बचने के लिए बेहद जरूरी होता है.