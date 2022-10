Covid-19 संक्रमण से रिकवरी के बाद लंग्स को कैसे रखें हेल्दी? यहां जान लें जरूरी बातें

How to keep lungs healthy after covid recovery: लंग्‍स शरीर को स्‍वस्‍थ बनाएं रखने में अहम भूमिका निभाते हैं. लंग्‍स से संबंधित कोई भी परेशानी हेल्‍थ पर बुरा प्रभाव डाल सकती है. खासकर कोविड-19 के बाद लंग्‍स से संबंधित समस्‍याएं अधिक देखने को मिल रही हैं. कोविड रिकवरी के बाद कई लोग हेल्‍थ को लेकर लापरवाह हो गए हैं. लेकिन बता दें कि कोविड के लक्षण भले ही चले गए हों लेकिन लंग्‍स प्रॉब्‍लम बाद में भी ट्रिगर कर सकती है. कई रिसर्च में भी ये बात सामने आई हैं कि कोविड रिकवरी के 6 महीने बाद भी लंग्‍स के डैमेज होने का खतरा रहता है. कोविड-19 के इंफेक्‍शन की वजह से लंग्‍स कमजोर हो जाते हैं जिसे प्रॉपर देखभाल की जरूरत है. लंग्‍स को हेल्‍दी और मजबूत बनाने के लिए एक्‍सरसाइज और खान-पान पर विशेष सावधानियां बरतनी होंगी. चलिए जानते हैं कोविड रिकवरी के बाद कैसे रखें लंग्‍स को हेल्‍दी.

रेग्‍युलर एक्‍सरसाइजलंग्‍स की क्षमता को धीरे-धीरे बढ़ाने के लिए डेली किसी न किसी रूप में एक्‍सरसाइज की जा सकती है. हेल्‍थ शॉट्स के अनुसार कोविड-19 रिकवरी के बाद शरीर काफी कमजोर होता है खासकर लंग्‍स. शरीर की रिकवरी के लिए एक्‍सरसाइज की जा सकती है. इससे शरीर की इम्‍यूनिटी बढ़ने के साथ रेस्पिरेटरी सिस्‍टम भी मजबूत होता है. रेग्‍युलर एक्‍सरसाइज से लंग्स की क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है.

हेल्‍दी डाइटहेल्‍दी डाइट से न केवल लंग्स की क्षमता बल्कि इम्यून सिस्‍टम को बेहतर बनाने में मदद मिलती है. कोविड के बाद डाइट में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्‍सीडेंटयुक्‍त फूड आइटम्‍स को शामिल करना चाहिए. लंग्‍स की रिकवरी के लिए फल, सब्जियों, मेवे, अनाज और दालें शामिल कर सकते हैं. लंग्‍स को हेल्‍दी बनाने के लिए अधिक मीठा और फास्‍ट फूड खाने से बचना चाहिए.

स्‍मोकिंग से रहें दूरकोविड-19 के उबरने के बाद लंग्‍स की फंक्‍शनल कैपेसिटी स्‍लो हो जाती है. फंक्‍शनल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए स्‍मोकिंग से दूरी बना लेनी चाहिए. स्‍मोकिंग करने से लंग्‍स और अधिक डैमेज हो सकते हैं. स्मोकिंग लंग्‍स को कमजोर करती है बल्कि शरीर में अन्‍य बॉडी पार्ट्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं.