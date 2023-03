खर्राटे का काम तमाम करेंगे ये 3 योगा आसन, रात में आएगी सुकून की नींद,जीवन में भी बनी रहेगी ताजगी

Yoga to Get Rid of Snoring: खर्राटे बहुत ही अजीब समस्या है. इसमें खुद जो परेशानी होती है वह तो उठानी ही पड़ती है, पास में जो भी सोते हैं, उसकी भी नींद चली जाती. इससे बहुत ही असहज स्थिति पैदा हो जाती है. मुख्य रूप से सोने के समय जब सांस नली में किसी तरह की रुकावट होती है, तब खर्राटे की समस्या पैदा होती है. इसके कई कारण हैं. ज्यादा वजन, नाक या साइनस प्रोबल्म, ज्यादा अल्कोहल, स्मोकिंग का सेवन या सोने के पॉश्चर में गड़बड़ी के कारण भी खर्राटे की समस्या हो सकती है. कुछ लोगों में खर्राटे की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर होती है जिसके कारण शरीर पर बुरा असर पड़ता है. कुछ मामलों में तत्काल अस्पताल पहुंचाने तक की भी नौबत आ जाती है.

हालांकि खर्राटे चाहे जिस कारण भी आए, कुछ योगाभ्यास की मदद से इसे ठीक किया जा सकता है. इंडियन एक्सप्रेस ने अक्षर योगा इंस्टीट्यूशन के फाउंडर सिद्धा अक्षर के हवाले से बताया है कि योग से न केवल श्वास नली को चौड़ी कर सकते हैं बल्कि इससे ऑक्सीजन के प्रवाह को भी बढ़ा सकते हैं. उन्होंने बताया कि योगा से छाती, गला और नासिका छिद्र को पूरी तरह से ओपन करने में मदद मिलती है जिसके कारण रात में सोने की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकता है.

ये हैं खर्राटे भगाने के 3 योग आसन

1.धनुरासन-इस योग से स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी बनती है. इसे उर्ध्व चक्रासन भी कहा जाता है. इस आसन के लिए पेट के बल रिलेक्स होकर लेट जाएं. दोनों हाथों को शरीर के दोनों ओर रखें. अब पीछे से घुटनों को मोड़कर कमर के पास लाएं धीरे-धीरे हाथों को पीछे ले जाते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ लें. इस स्थिति में आपकी छाती और गर्दन भी उठा हुआ होना चाहिए. इसमें लंबा गहरा सांस लेते हुए आसन को विश्राम दें. 20 से 30 सेकेंड तक इसी पोज में रहे और क्षमतानुसार इस योग को करें.

2.भुजंगासन-भुजंगासन बैक बैंडिंग पोज है. इसे कोबरा पोज भी कहा जाता है. इसमें छाती और गर्दन को आगे उठाना होता है. अक्षर कहते हैं “यह पेट को मजबूत और चौड़ा करने के लिए सबसे अच्छे आसनों में से एक है. इस योग से तनाव, थकान और साइटिका का दर्द दूर होता है. यह अनियमित मासिक धर्म को भी ठीक करता है. इस योग को करने के लिए आसन पर पेट के बल रिलेक्स होकर लेट जाएं. अपने पैर की उंगलियों को फर्श पर फैलाते हुए अपने पैरों को पीछे की ओर उपर तानें. अब हाथों को फर्श पर टिका दें और कोहनियों को अपने शरीर के बगल में लाएं. इसके बाद हथेलियों के बल छाती को धीरे-धीरे क्षमतानुसार उपर उठाएं. रिलेक्स होकर सांस ले और छोड़ें. इस बीच अपनी नाभि को नीचे धकेलते हुए भी अपने नितंबों को धीरे से सिकोड़ें. 15 से 30 सेकेंड तक इसी पोज में रहें. क्षमतानुसार इस योग को दोहराएं.

3.भ्रामरी प्राणायाम-सांसों से संबंधित यह महत्वपूर्ण प्राणयाम है. यह पॉजिटिव एनर्जी लेने की एक तकनीक है. इसमें सांस लेते और छोड़ते वक्त एक आवाज निकाली जाती है. प्राणायाम से मन और चित शांत होता है और गला, जबड़ा और चेहरे पर कंपन पैदा होता है. इसे करना बहुत आसान है. एक मैट पर पालथी मारकर बैठक जाएं. कमर सीधी करें और मन को शांत कर लें. आंखों को भी बंद कर लें. दोनों हथेलियों को ऊँ की मुद्रा में लाएं. अब उंगलियों को बाईं नाक पर लेकर दबाएं और दाई नाक से सांस को अंदर खींचे, फिर दूसरी नासिका से सांस को बाहर छोड़ें और रिलेक्स हो जाएं. यह क्रिया दोहराएं. इन तीनों अभ्यास से खर्राटे से छुटकारा पाने में बहुत मदद मिलेगी.

इसे भी पढ़ें-रक्त शर्करा को गलाने में करामाती हैं ये 3 औषधीय पत्ते, खाली पेट चबाने से अपने आप बनेगा इंसुलिन, रिसर्च में हुआ प्रूव

इसे भी पढ़ें-7 तरीकों से घर पर करें गले और गर्दन में कैंसर की पहचान, कभी पछताना नहीं पड़ेगा, आसान है तरीका