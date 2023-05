तेज धूप ने आंखों में पैदा कर दी आग जैसी तपिश, यहां जान लें नैन को ठंडक पहुंचाने वाले 5 तरीके, हमेशा आएंगे काम

How to protect your eyes in summer: उत्तर भारत में गर्मी की तपिश सातवें आसमान पर है. टेपरेंचर 46 डिग्री को भी पार कर गया है. ऐसे में जब हम बाहर निकलते हैं तो यह तापमान सिर्फ हमें गर्मी का ही अहसास नहीं कराता बल्कि शरीर को भी कई परेशानियों से भर देता है. अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए डिहाइड्रेशन हो जाता है जिसके कारण इंसान चक्कर खाकर गिर भी सकता है. इन सबके अलावा तेज धूप आंखों को बेहद तकलीफ देती है. आंखों में धूप की गर्मी जलन को बढ़ा देती है. इससे आंखों में थकान होने लगती है. यह स्थिति बेहद खराब है. गंभीर स्थिति में आंखों में टेरेजियम नाम की बीमारी भी हो सकती है. यदि आपको इतनी तेज धूप में आंखों में बढ़ते तापमान से बचना है तो डॉक्टर के बताए कुछ नुस्खे अपनाएं.

एचटी की खबर ने मित्तल आई केयर सेंटर के डॉ. जिमी मित्तल के हवाले से बताया है कि ज्यादा तेज धूप में निकलने से आंखों में कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो सकता है. इसके साथ ही आंखें ड्राई हो जाती है और बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है. इससे आंखों में दर्द भी होने लगता है. ऐसे में गर्मी में आंखों की सुरक्षा के लिए कुछ बेहतर तरीकों को अपनाने की जरूरत होती है.

गर्मी में आंखों को बचाने के उपाय

