डॉक्टर की पर्ची में लिखे OD-BD-TDS का मतलब क्या होता है? हर किसी को होनी चाहिए जानकारी, यहां जानें कोड वर्ड

How to Read Code word in Doctor’s Prescription: हर इंसान कभी न कभी बीमार जरूर पड़ता है. हल्की-फुल्की तकलीफ में लोग खुद दवा दुकान से दवाई खरीद लेते हैं और जितनी डोज बताई जाती है, उतनी खरीद लेते हैं. कभी-कभी तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है तो डॉक्टरों के पास जाना होता है. डॉक्टर आवश्यक जांच कर मरीज को दवा लिखते हैं. डॉक्टरों की पर्ची पर दवा की खुराक के लिए कोड वर्ड में लिखा रहता है. हालांकि डॉक्टरों की कोशिश होती है कि दवा की खुराक को मरीज ठीक से समझ जाएं लेकिन इस कोड को समझना इतना आसान भी नहीं है. जैसे डॉक्टर दवा के आगे अगर BID या BD लिख दें तो किसे इसकी समझ होगी. जाहिर तौर पर बहुत कम लोगों को यह जानकारी होती है.

वैरीवेल वेबसाइट के मुताबिक दरअसल, दवा के आगे खुराक से संबंधित जो कोड में वर्ड लिखे होते हैं उनमें से अधिकांश शब्द लैटिन शब्द से आए हैं और लैटिन शब्द जिस तरह लिखा होता है, उसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है. मसलन बीआईडी का लैटिन में फुल फॉर्म है-“bis in die” बिस इन डाइ. लैटिन में बिस इन डाइ का मतलब होता है दिन में दो बार. डॉक्टर सिर्फ BID से काम चला लेते हैं. खुराक से संबंधित इस तरह के कई कोड वर्ड है जिन्हें जानना हर इंसान के लिए जरूरी है.

शुरू से समझें इन कोर्ड वर्ड को

डॉक्टर सबसे पहले Rx लिखते हैं. लैटिन में Rx का मतलब प्रीसक्रिप्शन से है. प्रीसक्रिप्शन यानी आपको जांच के बाद ये सलाह दी जाती है या आप बीमारी खत्म करने के लिए ये दवाइयां, परहेज और सलाह मानें. इसके आगे नंबर से दवा का नाम लिखा होता है. उसके आगे या फिर नीचे दवाइयों की कितनी खुराक लेनी चाहिए, इसके बारे में कोड वर्ड में लिखा होता है. इन वर्ड को आप ऐसे समझ सकते हैं.

1. BID या BD- (bis in die)”twice a day”- यानी दिन में दो बार.2. TID-TDS-(ter in die)”three times a day” यानी दिन में तीन बार.3. QD- (quaque die) यानी रोज इसे लेना है.4. OD-(Π Bis in die) once in a day यानी दिन में एक बार.5. SOS-(“Si Opus Sit.”) If Necessary यानी इमरजेंसी की स्थिति में.6. HS (hora somni) “at bedtime” यानी रात में सोने से पहले.7. BBF-(Before break fast) यह अंग्रेजी शब्द से लिया गया.8. PC-(post cibum) means “after meals” यानी खाने के बाद.9. Ac-(ante cibum) means “before meals” यानी खाने से पहले.10. q3h (quaque 3 hora) means “every three hours” यानी हर तीन घंटे पर.11. qid (quater in die) means “four times a day” यानी हर चार घंटे पर.12. po (per os) means “by mouth” यानी मुंह से खानी है.13. od (oculus dexter) means “right eye” यानी दाईं आंख में,14. os (oculus sinister) means “left eye” यानी बाईं आंख में.

