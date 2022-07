How to relax Stiff Spine in Office : घंटों दफ्तर में एक जगह बैठे-बैठे लैपटॉप या डेस्कटॉप पर काम करना कई बार बहुत ही थकाऊ होता है. यही नहीं, घंटों एक पोश्‍चर में बैठे रहने की वजह से शरीर में दर्द और मानसिक तनाव बढ़ने की भी समस्‍या से हमें जूझना पड़ता है. इससे रिलैक्‍स होकर बेहतर तरीके से काम कर पाने में मुश्किलें आती हैं. ऐसे में हम ये सोचकर काम करते चले जाते हैं कि खुद को इस सिचुएशन से निकालने के लिए हमें बाहर जाना होगा और फिट रहने के लिए घर पर सुबह-सुबह योग या व्‍यायाम करना होगा, लेकिन समय के अभाव में अधिकतर लोग चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते हैं.

शरीर की अकड़न को यूं करें दूरआपको बता दें कि आप दफ्तर में अपने टेबल और चेयर के सामने बैठकर भी शरीर में होते अकड़न- जकड़न को रिलैक्‍स कर सकते हैं. घंटों बैठे रहने की वजह से पीठ, हाथ और गर्दन में अगर खिंचाव महसूस हो रहा है या हड्डियों में दर्द का अनुभव कर रहे हैं, तो आप अपनी चेयर को पीछे की तरफ थोड़ा खींच लें और बॉडी को स्‍ट्रेच करें.

क्‍या कहते हैं विशेषज्ञयोग एक्‍पर्ट शीतल तिवारी ने अपने इंस्‍टाग्राम पर एक वीडियो पोस्‍ट किया है, जिसमें उन्‍होंने यह बताया है कि आप ऑफिस में किस तरह पीठ दर्द और स्‍ट्रेस से छुटकारा पा सकते हैं. शीतल यहां बता रही हैं कि अगर आप स्टिफ बॉडी और स्‍ट्रेस माइंड से छुटकारा चाहते हैं, तो अपने स्‍पाइन को मूव करें.

इस तरह करें स्‍पाइन को मूव-सबसे पहले अपनी कुर्सी पर सीधे बैठ जाएं और तलवों को जमीन पर अच्‍छी तरह से रखें.-अब दोनों हथेलियों को इंटरलॉक कर ऊपर की तरफ स्‍ट्रेच करें. कुछ देर इसी तरह रहें.-अब अपने दोनों हाथों को अपने आगे की तरफ स्‍ट्रेच करें और पीठ को गोल करते हुए पीछे की तरफ खींचें.

-अब दोनों हाथों का इंटरलॉक खोलें और हाथों को पीछे की तरफ फैलाएं. गर्दन को ऊपर की तरफ स्‍ट्रेच करें और पीठ को खींचें.-अब दोनों हथेलियों को आगे डेस्‍ट पर रखें, नीचे जमीन की तरफ देखें और स्‍पाइन को सीधा करते हुए स्‍ट्रेच करें.-इस तरह आप दिन में इसे एक से दो बार करके बेहतर महसूस कर सकते हैं.