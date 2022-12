अगर बार-बार पैर में आ जाती है मोच तो यह हो सकता है खतरनाक, जानिए कैसे बचें

Best way to skip repetition of Ankle Sprain- कई बार नॉर्मली चलते हुए, सीढ़ियों से उतरते हुए, दौड़ते हुए या कोई भी डेली एक्टिविटी करते हुए आपका पैर आसानी से मुड़ जाता है, और आपके पैर में मोच आ जाती है, जिसके बाद असहनीय कष्ट होता है. पैर में जब कभी मोच आती है, तो भयंकर दर्द उठने लगता है. कई बार तो ये दर्द कुछ समय बाद खुद ही चला जाता है पर कई बार ये दर्द बार बार लौट कर आता है. मोच का बार बार लौटकर आना एक खतरे की घंटी है, अगर आपके साथ भी ये समस्या है, तो सावधान रहिए. दरअसल ये मोच का दर्द काफी ज्यादा पीड़ादायक होता है, ऐसे में सब कराह उठते हैं. मोच के दर्द के कारण से ना तो आप ढंग से चल पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, यहां तक कि आपको अपनी रोज की दिनचर्या का पालन करने में भी बहुत समस्या होती है. तो आइए आज आपको बताते हैं बार बार लौटकर आने वाली इस मोच की समस्या के बारे में और क्या है इससे बचने का तरीका.

क्या होती है मोच पैर में मोच आना एक मस्क्यूलोस्केलेटल प्रोब्लम है,क्योंकि इसमें आपकी मसल और हड्डी दोनो ही प्रभावित होती हैं. मोच दरअसल हड्डियों और मसल्स को जोड़ने वाले लिगामेंट में किसी भी प्रकार के तनाव या खिंचाव से उत्पन्न होने वाली समस्या है, जिसमे आपको बहुत ज्यादा दर्द का अनुभव होता है.

क्यों लौटकर आती है पैर में मोच?साइंस अलर्ट के अनुसार जब भी किसी के पैर में मोंच आती है, तो उसके लिगामेंट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर और सेंसरीमोटर (अनुमानित मूवमेंट) की शक्ति प्रभावित होती है. इससे एक व्यक्ति की सेंस करके मूवमेंट कर मोच से बचने की शक्ति खत्म हो जाती है, जिस वजह से बार बार पैर में मोच आती है.

क्या करें कि मोच दोबारा ना लौटेआगे मोच के खतरे से बचने के लिए आप अपने पैर में मूवमेंट के दौरान एक्सटर्नल सपोर्ट ब्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही प्रोप्रायोसेप्टिव एक्सरसाइज से भी आप एंकल स्प्रेन की रिपिटीशन से बच सकते हैं.