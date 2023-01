बेकिंग सोडा से चेहरे पर लौटेगी रौनक, पार्लर जाने की भी नहीं पड़ेगी जरूरत, इन परेशानियों से तुरंत मिलेगी निजात

How To Use Baking Soda To Remove Dark Spots: हर कोई सुंदर और बेदाग चेहरा चाहता है. लेकिन अनहेल्दी खान-पान, प्रदूषण और गलत लाइफस्टाइल के चलते कई बार चेहरे पर पिंपल्स, डार्क सर्कल्स होने लगते हैं. एक सुंदर और ग्लोइंग चेहरा आपकी पर्सनैलिटी को इंहैंस करता है और साथ ही इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है. इसलिए चेहरे की देखभाल बहुत जरूरी है. कई बार चेहरे से दाग धब्बे और पिंपल्स हटाने के लिए लोग तरह तरह के केमिकल वाले प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं. ये कुछ लोगों पर तो असर करते हैं लेकिन कई बार ये चेहरे को नुकसान भी पहुंचा देते हैं ऐसे आप चेहरे को क्लीन रखने के लिए घरेलू और देसी नुस्खे अपना सकते हैं.

चेहरे को दाग-धब्बे, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स से मुक्त रखने के लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. हेल्थशॉट्स के अनुसार बेकिंग सोडा डेड से रूखापन दूर करता है और साथ ही बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है. आइए जानते हैं कि आप बेकिंग सोडा चेहरे की किन किन समस्याओं में काम करता है…

पिंपल्स से देता है छुटकारा: अगर आपके चेहरे पर हल्के और छोटे मुंहासे हैं इन्हें बेहद कम टाइम पर सुखाना चाहते हैं तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक बाउल में बेकिंग सोडा लेना होगा और इसमें पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाना होगा. इस पेस्ट को अपने चेहरे में उस जगह पर लगाएं जहां पर पिंपल्स हैं. करीब 15 मिनट तक इसे लगाकर रखें. इसके बाद फेश वॉश कर लें. ऐसा आपको 24 घंटे में दो से तीन बार करना होगा.

डार्क स्पॉट्स को कम करता है: चेहरे को डॉर्क स्पॉट को भी कम करने में बेकिंग सोडा काफी फायदेमंद है. इसमें ब्लीचिंग के गुण पाए जाते हैं जिससे डॉर्क सर्कल्स को कम करने में मदद मिलती है. अगर आप सप्ताह में तीन से चार बार इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको डॉर्क स्पॉट से छुटकारा मिल जाएगा.

ब्लैकहेड्स को हटाने में मदद मिलती है: बेकिंग सोडा का इस्तेमाल ब्लैकहेड्स को हटाने में भी मदद मिलती है. इसके साथ ही चेहरे को नरम करने में भी इससे मदद मिलती है. हालांकि ब्लैकहेड्स को हटाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि चेहरे पर ज्यादा जोर से स्क्रब न करें. इससे चेहरे पर जलन और खुजली शुरू हो सकती है.

डेड स्किन को हटाने में मिलती है मदद : कई बार अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से चेहरे की स्किन डेड होने लगती है और त्वचा अपनी चमक खो देती है. चेहरे पर ग्लो वापस पाने के लिए भी यह काफी मदद करता है. इससे स्किन के पोर्स ओपेन होते हैं जिससे स्किन के अंदर तक आसानी से हवा पहुंच पाती है.

चिकनपॉक्स में राहत देता है: चिकनपॉक्स जिसे छोटी माता के नाम से जानते हैं से होने वाली खुजली को दूर करने में भी बेकिंग सोडा काफी कारगर है. नहाने के पानी में एक बेकिंग सोडा लें और साथ में एक कप ओटमील को पानी में मिला लें. इससे बाथ लेने से जलन और खुजली कम होती है.