पुरुष और महिलाएं 45 साल की उम्र के बाद जरूर कराएं ये टेस्ट, सभी बीमारियों का लग जाएगा पता

Health Checkups for Men and Women After 45 : बढ़ती उम्र के साथ शरीर में बीमारियां और तरह तरह की परेशानियां बढ़ती रहती हैं. इसलिए 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को अपने हेल्थ की देखभाल सही प्रकार करनी चाहिए. इस उम्र में आकर अधिकतर पुरुषों और महिलाओं में बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है जिसके कारण बॉडी में बीमारियां जल्दी घर करने लगती हैं. बढ़ती उम्र में अपनी हेल्थ को लेकर ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए, ताकि आप किसी भी खतरनाक बीमारी का शिकार होने से बच सके. किसी भी गंभीर बीमारी या स्थिति से निपटने के लिए समय समय पर हेल्थ चेकअप करवाना जरूरी है, जिससे समस्याओं का पता लगाकर उन्हें कंट्रोल किया जा सके. आइए जानते हैं वो सभी टेस्ट, जिनके जरिए 45 की उम्र के बाद बीमारियों का आसानी से पता लगाया जा सकता है.

पेट में होने वाले कैंसर की स्क्रीनिंगवेब एमडी डॉट कॉम के अनुसार 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को पेट में होने वाला कैंसर स्क्रीनिंग जरूर करवाना चाहिए, इसे कोलोन कैंसर स्क्रिनिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इस उम्र में पेट में कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है. इसके लिए एक्सपर्ट्स अधिकतर कोलोंसकॉपी टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं.

ब्लड प्रेशर कराएं टेस्ट

ब्लड प्रेशर की बीमारी का सही समय पर इलाज नही किया जाए तो यह एक गंभीर स्थिति पैदा कर जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में हाई ब्लड प्रेशर होना आम हो चुका है. इसके कारण दिल की बीमारी और दिमाग डैमेज होने के साथ साथ किडनी फेल होने का भी डर लगा रहता है, इसलिए इसका जांच करवाना बेहद जरूरी हो जाता है.

डायबिटीज टेस्ट कराएं

डायबिटीज की बीमारी बेहद खतरनाक होती है, इसका सही समय पर इलाज न हो तो, जिंदगी से हाथ धोने की भी नौबत आ जाती है, क्योंकि ये बीमारी हृदय रोग और किडनी फेल होने के साथ साथ अंधापन जैसी जानलेवा मुसीबत को बुलावा देता है. इसलिए 3 या 4 साल में एक बार इसका टेस्ट जरूर करवाएं.

कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाएं

हाई कोलेस्ट्रॉल से अधिक उम्र के लोगों को दिल का दौरा पड़ने का खतरा होता है, इसलिए 4 या 6 साल में एक बार अपने बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जांच जरूर करवाएं. हाई कोलेस्ट्रॉल से जान को भी खतरा होता है.