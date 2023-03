5 बेहतरीन तरीकों से बढ़ाएं अपनी बुद्धि, तेजी से समझ आएगी हर बात, एग्जाम का डर हो जाएगा दूर

Best Way To Increase Your Intelligence: दिन ब दिन हम मोबाइल इंटरनेट पर डिपेंड होते जा रहे हैं. छोटी-छोटी चीजों को याद रखने या अपने ब्रेन का इस्‍तेमाल करने की बजाय हम आसानी से इंटरनेट का इस्‍तेमाल कर लेते हैं. ऐसी आदतें दरअसल ब्रेन के फंक्‍शन को कम कर देती हैं और कम उम्र से ही चीजों को भूल जाने या याद ना रख पाने की समस्‍याओं से हम जूझने लगते हैं. ऐसे में कुछ बेहतरीन तकनीकों को अपनाकर हम अपने ब्रेन पावर को बढ़ा सकते हैं.

ब्रेन तेज करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीका

वर्कआउट जरूरीहेल्‍थलाइन के मुताबिक, शोधों में भी ये पाया गया है कि ब्रेन फंक्‍शन को बेहतर करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी काफी फायदेमंद होता है. इसके लिए अगर आप रोजाना वॉक, योग, हाइकिंग या बॉडीवेट एक्‍सरसाइज करें तो इसका फायदा आपके ब्रेन को भी मिलेगा.

भरपूर सोएंब्रेन के बेहतर फंक्‍शन के लिए जरूरी है कि आप भरपूर सोएं. ऐसा करने से ब्रेन हर चीज को लंबे समय तक याद रख पाता है. यही नहीं, सोने के बाद जब आप उठते हैं तो ब्रेन नई चीजों को बेहतर तरीके से याद रखने के लिए भी खुद को तैयार कर पाता है.

हेल्‍दी डाइट लेंशरीर के साथ साथ ब्रेन को हेल्‍दी और एक्टिव रखने के लिए हेल्‍दी डाइट की जरूरत पड़ती है. ऐसे में अगर आप अपने ब्रेन को स्‍मार्ट बनाना चाहते हैं तो डाइट में विटामिन्‍स, मिनरल्‍स के साथ-साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड आदि का रेगुलर सेवन करें.

किताबें पढ़ेंमोबाइल या लैपटॉप पर घंटों वक्‍त गुजारने से बेहतर है कि आप कुछ अच्‍छी किताबें खरीदें और बुद्धि बढ़ाने के लिए इसे भी पढ़ें . इससे तनाव अवसाद दूर होगा और तर्क करने की क्षमता बढ़ेगी.

नई चीजों को सीखेंअगर आप अपने ब्रेन को तेज करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप हर वक्‍त कुछ नई चीजों को सीखते रहें. ऐसा करने से ब्रेन का एक्‍सरसाइज होता है और बुद्धि शार्प बनती है.