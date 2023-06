How to Get Rid of Constipation: कब्ज या कॉन्स्टिपेशन एक जटिल स्थिति है जिसमें इंसान का तन के साथ साथ मन भी परेशान रहता है. इसमें हर समय मन पर एक बोझ रहता है कि कब पेट हल्का हो जाए लेकिन ऐसा होता नहीं है. कब्ज में पेट में मल बहुत दिनों तक जमा होने लगता है. इससे स्टूल हार्ड हो जाता है. पाचन तंत्र खराब होने के कारण मल निकलने की आवृति कम हो जाती है. इसमें बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है. इससे गैस, एसिडिटी और ब्लॉटिंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. बदलते लाइफस्टाइल के कारण आज अधिकांश लोगों को खान-पान खराब होने लगा है. हरी सब्जियों और कुदरती चीजों की जगह फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा सेवन कॉन्स्टिपेशन के जोखिम को कई गुना बढ़ा देता है.

ज्यादा कब्ज रहने के कारण हमेशा पेट में भारीपन और जलन होता रहता है. इसके साथ भूख में कमी आ जाती है और छाती में जलन होने लगता है. इसे एसिडिटी भी कहते हैं. बहुत दिनों तक कब्ज रहने से पाइल्स, फिशर की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. अगर इसे सालों तक इलाज न कराया जाए तो आंतों में जख्म और सूजन भी होने लगती है. इसलिए कब्ज का इलाज कराना बहुत जरूरी है. यदि कब्ज की समस्या से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है तो इस इंटरनल शावर ड्रिंक को आजमाना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है.

क्या है यह इंटरनल शावर ड्रिंक

टूडे न्यूज के मुताबिक इंटरनल शावर ड्रिंक बेहद कुदरती चीजों से बनाया जाता है. इसे चिया सीड्स, लेमन जूस और पानी से बनाया जाता है. चिया सीड्स फाइबर और अनेक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है. लेमन जूस अपने आप में साइट्रिक एसिड है जो पेट को अंदर से साफ करता है. इसे पानी में मिलाया जाता है.

कैसे तैयार करें इस ड्रिंक को

इस ड्रिक को बनाने के लिए दो चम्मच चिया सीड्स लें. इसे एक कप पानी में मिला दें. कुछ देर तक इसे छोड़ने के बाद इसमें एक नींबू का रस निचोड़ कर मिला दें. आप चाहें तो इसमें नमक भी मिला सकते हैं. इसे ही इटरनल शावर ड्रिक कहा जाने लगा है.

ड्रिंक की लाखों लोगों ने की तारीफ

टूडे न्यूज के मुताबिक एक कारामाती ड्रिक कब्ज की वर्षों पुरानी परेशानी को बहुत जल्द दूर कर सकता है. इस ड्रिंक की लाखों लोग सोशल मीडिया पर तारीफ कर रहे हैं. इसे इंटरनल शावर नाम दिया गया है. लोगों का कहना है कि यह ड्रिंक कॉन्स्टिपेशन को बहुत जल्द खत्म करता है. इतना ही नहीं इस ड्रिंक के पेट फूलने की समस्या का भी अंत हो सकता है. इससे भूख को कम किया जा सकता है. एक यूजर का कहना है कि इस ड्रिंक की मदद से पेट की गंदगी को पूरी तरह साफ किया जा सकता है.

क्या यह ड्रिंक कारगर है

टूडे न्यूज ने डायटीशियन फ्रांसेस लार्जमैन रोथ और कई न्यूट्रिशनिस्ट के हवाले से यह जानने की कोशिश की है कि क्या यह ड्रिक कारगर है या सिर्फ झूठा प्रचार है. उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि चिया सीड्स और पानी डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है. इससे बाथरूम जाने का अर्ज पैदा होता है जिससे पेट साफ होता है. चिया सीड्स में मौजूद अल्फा लिनोलीनिक एसिड इंफ्लामेशन को दूर करता है. हालांकि इसका रेगुलर सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

