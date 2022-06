अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022: हर दिन इतने मिनट योग, एक्सरसाइज करने से रहेंगे फिट! बस अपनाएं ये तरीके

How to do Yoga and Exercise: अगर आप खुद को शारीरिक व मानसिक रूप से फिट और तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, तो आपको हर दिन कुछ वक्त योग (Yoga) और एक्सरसाइज (Exercise) के लिए निकालना चाहिए. वर्तमान समय में युवाओं से लेकर मिडल एज के लोग फिटनेस की समस्या से जूझ रहे हैं. अनियमित लाइफस्टाइल और खानपान का बिगड़ा हुआ रुटीन हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है. ऐसे में सभी लोग कम से कम समय में खुद को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं, तो कुछ जरूरी बातें आपकी इस परेशानी का समाधान कर सकती हैं.

इसे भी पढ़ें: International Yoga Day 2022: दिल को रखना है निरोग, तो करें बितिलासन, ये 3 योगासन भी हृदय रोग से रखेंगे दूर

कितने मिनट करें योग और एक्सरसाइज

फिटनेस एंथूजियास्ट और सेलिब्रिटी जशन भुमकर (Jashan Bhumkar) के मुताबिक, सभी लोगों को हर दिन कम से कम एक घंटा अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए निकालना चाहिए. अगर आपके पास समय की कमी है, तो इसे दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है. सुबह के वक्त आप योग कर सकते हैं और शाम के वक्त एक्सरसाइज की जा सकती है. अगर संभव हो तो सुबह के वक्त आप योग और एक्सरसाइज कर सकते हैं. वैसे तो इसको लेकर कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन आप हर दिन कम से कम 30 मिनट तक योग करें. इसके अलावा 30 मिनट तक एक्सरसाइज कर सकते हैं. अगर वक्त की कमी है, तो 15 से 20 मिनट तक एक्टिविटीज करने से भी फायदा मिलेगा.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

इसे भी पढ़ें: International yoga day 2022: परिवार के साथ योग करने से बढ़ती है आपसी बॉन्डिंग, होते हैं कई अन्य फायदे

कंसिस्टेंसी का रखें ख्याल

जशन भुमकर के मुताबिक, फिटनेस को बेहतर रखने के लिए आपको योग और एक्सरसाइज की कंसिस्टेंसी को बनाए रखना सबसे जरूरी होता है. भले ही आप कुछ मिनट के लिए योग या एक्सरसाइज करें, लेकिन इसे एक भी दिन स्किप ना होने दें. इसके अलावा खाने-पीने का भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है. योग से हमारे मन को शांति मिलती है और एक्सरसाइज से हमारे शरीर की मसल्स व अन्य अंगों को मजबूती मिलती है. उन्होंने खुद इन बातों को एक्सपीरियंस किया है. उनके मुताबिक सामान्य योगासन और एक्सरसाइज करके भी आप बेहतर फिटनेस हासिल कर सकते हैं.

एकाग्रता बढ़ाने में मददगार

जशन भुमकर का कहना है कि योग से मानसिक शांति मिलती है और इसके जरिए लोग अपनी ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं. योग जहां मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है, तो वहीं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी होता है. अगर आप हर दिन नियम बनाकर योग और एक्सरसाइज करेंगे तो फिजिकल और मेंटल रूप से मजबूत हो जाएंगे.