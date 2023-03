इन 5 तरीकों से खून के कतरे-कतरे में भर जाएगा हीमोग्लोबिन, नस-नस में आ जाएगी जान, देखिए लिस्ट

How to Raise Your Hemoglobin Count: खून (Blood) हमारे जीवन का प्रमुख आधार है. खून के माध्यम से ही पूरे शरीर के अंग-अंग में पोषक तत्व, हार्मोन, गैस आदि पहुंचती रहती है और वेस्ट मैटेरियल शरीर से बाहर निकालते रहते हैं. खून में मौजूद हीमोग्लोबिन (Hemoglobin)खून का सबसे महत्वपूर्ण चीज है. हीमोग्लोबिन के महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यह जीवन के लिए सबसे जरूरी ऑक्सीजन को शरीर के कतरे-कतरे में पहुंचाता है और उन अंगों से वेस्ट मैटेरियल यानी कार्बोहाइड्रेट को शरीर शरीर से बाहर कर देता है. हीमोग्लोबिन के कारण ही शरीर का तापमान बैलेंस रहता है. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करते रहता है.

खून में यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो इसका सीधा असर ऑक्सीजन की सप्लाई पर पड़ता है और अंगों में ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है. अगर शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके क्या-क्या परिणाम होंगे. हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया की बीमारी हो जाएगी. इससे शरीर में हमेशा थकान और कमजोरी रहेगी. स्किन में पीलापन, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर, छाती में दर्द, हाथ-पैर में ठंडापन, सिर दर्द आदि की शिकायत रहने लगेगी. प्रेग्नेंट महिलाओं में अगर एनीमिया हो जाए तो यह पेट में पल रहे बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकता है. इससे नसों में ताकत भी कम हो जाएगी जिससे कोई काम करने में थका हुआ महसूस होगा. इसलिए जब कभी भी हीमोग्लोबिन की कमी हो तुरंत डाइट में कुछ चीजों का सेवन बढ़ा दें.

कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन

मायो क्लिनिक के मुताबिक एक स्वस्थ्य पुरुष में 13.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होना चाहिए जबकि एक हेल्दी महिला में 12 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति डेसीलीटर खून में होना चाहिए. इससे कम होने पर एनीमिया की बीमारी हो सकती है.

हीमोग्लोबिन को बढ़ाने वाले फूड

1. आयरन वाली चीजें खाएं-हेल्थलाइन की खबर के मुताबिक जब शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो आयरन की पूर्ति वाली चीजों का सेवन बढ़ा देना चाहिए. आयरन के लिए ऑर्गेन मीट, फूलगोभी, केले, पालक, बींस, बंदगोभी, मसूर की दाल, टोफू, बेक्ड आलू, फोर्टिफाइड सेरेल्स का सेवन बढ़ा देना चाहिए.

2. फॉलेट भी जरूरी-फॉलेट विटामिन बी होता है जो हेम के प्रोडक्शन को बढ़ाता है. हेम आरबीसी का एक भाग है जिससे हीमोग्लोबिन बनता है. जब आपके शरीर में फॉलेट नहीं रहेगा तो हीमोग्लोबिन की कोशिका परिपक्व नहीं होगी. इससे हीमोग्लोबिन कोई काम का नहीं रहेगा. फॉलेट के लिए पालक, हरी मटर, एवोकाडो, मसूर की दाल, राइज, राजमा आदि का सेवन करना चाहिए.

3. आयरन एब्जॉर्ब्सन को बढ़ाएं-आयरन बढ़ाने के लिए आपने डाइट में इन चीजों को शामिल कर लिया लेकिन अगर आयरन खून में रूकता नहीं है तो इसे खाने का कोई फायदा नहीं है. शरीर में आयरन का अवशोषण या एब्जॉर्ब्सन तभी होगा जब शरीर में पहले से विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में हो. विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्ब्सन को बढ़ा देता है. विटामिन सी के लिए साइट्रस फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, नींबू, संतरा, डार्क लीफी हरी सब्जियां खाएं.

4.विटामिन ए-विटामिन ए भी आयरन के एब्जॉर्ब्सन को बढ़ाता है. आप फिश से विटामिन ए की प्राप्ति कर सकते हैं. इसके अलावा गाजर, विंटर स्क्वैश, शकरकंद, आम आदि में भी पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए होता है.

रात के इस रूटीन से डायबिटीज कर सकते हैं कंट्रोल आगे देखें…

5. आयरन सप्लीमेंट-यदि डाइट से आयरन की कमी पूरी नहीं होती है तो आयरन सप्लीमेंट भी ले सकते हैं. हालांकि ज्यादा आयरन सप्लीमेंट लेना नुकसानदेह हो सकता है. इसलिए डॉक्टरों की सलाह से ही ऐसा करें तो बेहतर रहेगा.

इसे भी पढ़ें-रक्त शर्करा को गलाने में करामाती हैं ये 3 औषधीय पत्ते, खाली पेट चबाने से अपने आप बनेगा इंसुलिन, रिसर्च में हुआ प्रूव

इसे भी पढ़ें-5 ताकतवर फूड जिसे हार्वर्ड भी मानता है जवानी का खजाना, रोज खाएंगे तो नस-नस में बरकरार रहेगी ताकत, ये है लिस्ट