कैफीन सिर दर्द का कारण है या उपचार, जानें कितना कैफीन का करें सेवन

Is Caffeine Is Safe In Headache– थकान, तनाव और सिरदर्द को कम करने के लिए अक्‍सर लोग कैफीनयुक्‍त चाय या कॉफी का सेवन करते हैं. क्‍या वाकई कैफीन के सेवन से सिरदर्द की समस्‍या से छुटकारा मिल सकता है. कॉफी पीने के बाद कुछ लोगों के सिर में दर्द होने लगता है, जबकि सिरदर्द और माइग्रेन के इलाज में कॉफी पीने की सलाह दी जाती है. ये स्‍वयं के अनुभव पर डिपेंड करता है कि कॉफी पीने से सिरदर्द में राहत मिलती है या अधिक कैफीन सिरदर्द को ट्रिगर करता है. हालांकि कैफीन का सेवन माइंड को शांत करने का काम करता है लेकिन इसके अधिक सेवन से मूड स्विंग्‍स, मितली और उल्‍टी जैसे कई समस्‍याएं भी हो सकती हैं. चलिए जानते हैं कैफीन का सेवन सिरदर्द में फायदेमंद है या नुकसानदायक.

कैफीन ब्रेन को कैसे करता है प्रभावितवेरीवैल हेल्‍थ के अनुसार कैफीन प्राकृतिक और सिंथेटिक रूपों में पाया जाने वाला केमिकल है. कैफीन सेंट्रल नर्वस सिस्‍टम को उत्‍तेजित कर सकता है. यही वजह है कि एक कप कॉफी पीने के बाद बहुत से लोग एनर्जेटिक महसूस करते हैं. व्‍यक्ति का ब्रेन और स्‍पाइन सीएनएस का हिस्‍सा है इसलिए कैफीन मस्तिष्‍क को प्रभावित कर सकता है. सिरदर्द की समस्‍या त‍ब होती है जब सिर, गर्दन और चेहरे की मसल्‍स अधिक तनाव में होती हैं. ऐसा होने पर ये ब्रेन को मैसेज भेजती हैं जिसके परिणामस्‍वरूप सिरदर्द होता है.

क्‍या कैफीन सिरदर्द में मदद कर सकता हैकुछ लोगों को लगता है कि सिरदर्द, विशेषरूप से माइग्रेन का दर्द होने पर कैफीन मदद कर सकता है. मनुष्‍य के दिमाग में एडेनोसिन नामक लिक्विड होता है जो ब्‍लड वैसल्‍स को रिलेक्‍स करने का संकेत देता है. एडेनोसिन को माइग्रेन से जोड़ा गया है. कैफीन एडेनोसिन को प्रभावी होने से रोकता है. साथ ही कैफीन ब्‍लड वैसल्‍स के सिकुड़ने का कारण बनता है जो सिरदर्द के दौरान ब्रेन में ब्‍लड के प्रवाह को कम कर सकता है. इसलिए कहा जा सकता है कि सिरदर्द में कैफीन का सेवन राहत पहुंचा सकता है.

कैफीन की कितनी मात्रा का करें सेवनसिरदर्द को कम करने के लिए कैफीन का उपयोग किया जा सकता है लेकिन ये सुनिश्चित करना होगा कि इसकी अधिक मात्रा न लें. प्रतिदिन 400 मिलीग्राम तक कैफीन का सेवन सुरक्षित हो सकता है. माइग्रेन का दर्द होने पर कैफीन की मात्रा 200 मिलीग्राम से अधिक नहीं लेनी चाहिए. वहीं नियमित सिरदर्द होने पर कैफीन का सेवन करने से बचना चाहिए.सिरदर्द होने पर कैफीन का सेवन किया जा सकता है लेकिन अधिक मात्रा लेने से कई समस्‍याएं आ सकती हैं. सिरदर्द में कैफीन कितनी मात्रा में लेना सुरक्षित होगा इसकी जानकारी एक्‍सपर्ट से लें.