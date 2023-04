कोविड वैक्सीन के साथ फ्लू शॉट लगवाना सुरक्षित ! गंगाराम की डॉक्टर ने बताया सच, भूलकर भी न करें यह गलती

Can We Get Covid-19 & Flu Vaccine At Same Time: देश में इस वक्त कोविड-19 संक्रमण तेजी से फैल रहा है. पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 3600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं. लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों के बीच डर बैठ गया है. कोविड के साथ ही फ्लू भी लोगों पर जमकर कहर बरपा रहा है. मौसम बिगड़ने से बड़ी संख्या में लोग सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी और गले में दर्द की समस्या का शिकार हो रहे हैं. ऐसे में लोग कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज और फ्लू वैक्सीन लगवा रहे हैं. अब सवाल उठता है कि क्या कोविड वैक्सीन के साथ ही फ्लू वैक्सीन लगवाना सुरक्षित है? तमाम लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं. इस बारे में डॉक्टर से हकीकत जान लेते हैं.

क्या कोविड और फ्लू वैक्सीन एक साथ लगवा सकते हैं. इस सवाल पर नई दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल की डॉक्टर सोनिया रावत कहती हैं कि कोविड वैक्सीन और फ्लू वैक्सीन को एक साथ लगवाना पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है. लोग ऐसा करके दोनों बीमारियों से बचाव कर सकते हैं. इससे आपके शरीर पर वैक्सीन का पूरा असर होगा और एक बार में आप दोनों बीमारियों से बचाव कर सकेंगे. अधिकतर लोग ऐसा कर सकते हैं. इस वक्त मौसम बिगड़ रहा है और इस वजह से फ्लू के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है. साथ ही कोविड का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और अगले कुछ महीनों में संक्रमण के मामले ज्यादा बढ़ सकते हैं. ऐसे में लोगों को कोविड और फ्लू की वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए. इससे बीमारियों से बचाव करने में मदद मिलेगी.

यह भी पढ़ें- नींबू-पानी से करें दिन की शुरुआत, मिलेंगे 5 बड़े फायदे, 15 दिनों में दिखेगा असर

ऐसे लोग 10 दिनों का रखें अंतर

डॉक्टर रावत की मानें तो जिन लोगों को पिछली बार कोविड की वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार, सिरदर्द, थकान और मसल्स पेन समेत ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिले थे, उन्हें कोविड के साथ फ्लू वैक्सीन लगवाने से बचना चाहिए. ऐसे लोग 10 दिनों के अंतर से दोनों वैक्सीन लगवा सकते हैं. इससे उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी. अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं. खास बात यह है कि बुजुर्गों और बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए, ताकि बीमारियों से बचे रहें. कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को भी वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए.

डाइजेशन स्ट्रांग बना देगा पुदीना पानी, सीखें बनाना आगे देखें…

कोविड और फ्लू से ऐसे करें बचाव

– घर से बाहर जाते वक्त मास्क लगाएं– भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें– हैंड सैनिटाइज का बार-बार इस्तेमाल करें– हेल्दी डाइट लें और खूब पानी पीते रहें– फल और सब्जियों का खूब सेवन करें– रोज एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करें– कोविड और फ्लू वैक्सीन जरूर लगवाएं– परेशानी होने पर डॉक्टर से कंसल्ट करें

यह भी पढ़ें- डायबिटीज के मरीजों को Covid-19 का खतरा ज्यादा, डॉक्टर बोले- ऐसे लोग रहें सतर्क