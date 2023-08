Disadvantages of sleeping with feet in south direction: ज्यादातर घरों में बड़े-बजुर्गों को कहते सुना होगा कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए. पूछने पर वह वास्तु से संबंधिक कई मान्यताओं के बारे में जानकारी देते हैं. माना जाता है कि दक्षिण दिशा यम की होती है. ऐसे में यदि आप इस दिशा में पैर करके सोते हैं तो यमराज नाराज हो जाते हैं. खैर, बजह जो भी हो, लेकिन दक्षिण दिशा में पैर करके सोना गलत है इसको साइंस ने भी सही माना है. आइए जानते हैं क्या है वैज्ञानिक कारण और इंसान पर कैसे पड़ता है प्रभाव-

जानें क्या कहती है विज्ञान?

दैनिक एस्ट्रोलॉजी डॉट कॉम के मुताबिक, विज्ञान मानती है कि रात को सोते समय हमारी बॉडी में चुंबकीय ऊर्जा का संचार होता है. साथ ही यहीं से नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होती है. जिससे एक सुखद और अच्छी नींद आने में मदद मिलती है. साइंस के नजरिए से देखें तो ये माना जाता है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में चुंबकीय शक्ति है. जो दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की ओर बहती है. ऐसे में यदि कोई दक्षिण की तरफ पैर करके सोता है तो उसके शरीर की चुंबकीय ऊर्जा सिर की तरफ जाती है.

शरीर पर कैसे पड़ता है प्रभाव

उत्तर की ओर सिर करके यानी दक्षिण की ओर पैर करके सोने से चुंबकीय ऊर्जा पैरों की तरफ से सिर की तरफ बढ़ती है. ऐसे में इंसान जब सुबह उठता है तो वह तनाव में रहता है. घंटों तक उसे ऐसा महसूस होता कि उसकी अभी नींद पूरी नहीं हुई है. चुंबकीय ऊर्जा का सिर पर ज्यादा प्रभाव होने की वजह से वह थका-थका सा महसूस करता है, लेकिन यदि उत्तर दिशा की तरफ पैर हों तो यह ऊर्जा पैरों से बाहर निकल जाती है, जिससे लोग ज्यादा स्फूर्ति दायक और तनाव रहित महसूस करता है. इस लिए दक्षिण की ओर पैर करके सोना करना गलत माना गया है.

इन गंभीर बीमारियों के हो सकते हैं शिकार

दक्षिण की ओर पैर करके सोना का मतलब है कि कई बीमारियों को बुलावा देना. विज्ञान भी ये मानती है कि उत्तरी ध्रुव की चुंबकीय शक्ति से लोगों में सिर दर्द, नींद की समस्या, तनाव और लगातार चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं होतीं, लेकिन भविष्य में ये किसी बड़े खतरे या बीमारी का कारण भी बन सकती हैं. ऐसे में कोशिश करें दक्षिण की ओर पैर करके सोने से बचें.

