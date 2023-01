थाई में रैशेज से परेशान हैं तो इन 3 तरीकों से पाएं छुटकारा

3 Effective Tips to Get Rid of Thigh Rashes : यूं तो थाई रैशेज कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन इसके कारण इरीटेशन, दर्द और जलन महसूस हो सकती है. थाई रैशेज की समस्या काफी कॉमन है जो पसीने के कारण अधिकतर ओवरवेट लोगों, एथलीट और गर्म मौसम में हर समय टाइट जींस या स्कर्ट जैसे कपड़े पहनने से होती है. थाई रैशेज की समस्या से बचने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नही होती है, कुछ आसान चीजों का ख्याल जैसे थाई एरिया को ड्राई रखना और फ्रिक्शन को कम करना चाहिए. थाई रैशेज होने पर तुरंत थाई एरिया को अच्छे से साफ करके अच्छे से मॉइश्चराइज करें. ऐसा करने से रैशेज वाली सेंसिटिव स्किन में दर्द से राहत मिलती है और रैशेज की समस्या से जल्दी छुटकारा मिलता है. आइए थाई रैशेज से छुटकारा पाने के कुछ कारगर उपाय जानते हैं,

थाई रैशेज से छुटकारा पाने के 3 आसान और कारगर उपाय

थाई एरिया को ड्राई रखें :

विकी हाउ डॉट कॉम के अनुसारथाई रैशेज से जल्दी छुटकारा पाने के लिए थाई एरिया को ड्राई रखना जरूरी है, क्योंकि मॉइश्चर से स्किन निकलकर इरीटेशन और तेज जलन का कारण बन सकती है.– थाई एरिया को ड्राई रखने के लिए नहाने के बाद पैरों को कॉटन के कपड़े से सुखाकर किसी नॉर्मल पाउडर या बेबी पाउडर का इस्तेमाल करें.– राशि की समस्या में ज्यादा टाइट कपड़े पहनने से बचेंऔर सिंथेटिक कपड़ों के बजाय कॉटन के कपड़े पहने.– वर्कआउट या कोई भी काम करने के बाद तुरंत नहाकर पसीने वाले कपड़े बदल लें.

फ्रिक्शन को कम करें :

थाई एरिया में फ्रिक्शन को कम करने का मतलब है दोनों पैरों को आपस में ज्यादा ना लगने दें. इसके लिए आप कुछ आसान टिप्स अपना सकते हैं जैसे;– स्किन को लुब्रिकेट करने के लिए वैसलीन या कोई भी पैट्रोलियम जेली थाई पर लगाकर रखें.– रैशेज से इंफेक्टेड स्किन पर जिंक ऑक्साइड युक्त रैश क्रीम अप्लाई करते रहें.– फ्रिक्शन कम करने के लिए टाइट ड्रेस का स्कर्ट पहनते समय कॉटन शॉर्ट्स जरूर पहने.– थोड़े-थोड़े समय में पानी पाएं और हाइड्रेटेड रहें.

इंफेक्टेड एरिया का खास ख्याल रखें :

थाई रैशेज से जल्दी छुटकारा पाने के लिए इंफेक्टेड एरिया का खास ख्याल रखें, इसके लिए रैशेज पर हाथ ना लगाएं.– इंफेक्टेड स्किन को हल्के गुनगुने पानी से साफ करें ताकि इंफेक्शन बढ़ ना सके.– स्किन को साफ करने के बाद कॉटन के कपड़े से सुखाकर मॉइश्चराइजर या एलोवेरा जेल अप्लाई करें.– कॉटन के हल्के-फुल्के और ढीले कपड़े ही पहने.