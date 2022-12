लो-कार्ब डाइट हो गया है जरूरी तो इन 5 लो-शुगर फल और सब्जियां को करें शामिल

Fruits and vegetables to add in low carb diet : हेल्दी रहने और बॉडी के सही फंक्शन के लिए फल और सब्जियों को डाइट में शामिल करना बेहद जरूरी होता है. फलों और सब्जियों में नेचुरल शुगर मौजूद होता है, जो सभी लोगों के लिए फायदेमंद नही होते हैं. लेकिन इसमें चिंता की बात नही है, क्योंकि फलों और सब्जियों में कई शुगर फ्री विकल्प मौजूद होते हैं. जिनमें पानी और फाइबर की भरपूर मात्रा मौजूद होती है और इसीलिए ये फल और सब्जियां वेट लॉस में काफी फायदेमंद साबित होते हैं. अगर आप भी हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहते हैं या तेजी से वेट लॉस करना चाहते हैं तो आज हम आपकी लो-कार्ब डाइट के लिए कुछ हेल्दी फल और सब्जियों के कुछ विकल्प लेकर आए हैं. आइए जानते हैं,

ये भी पढ़ें: अगर बार-बार पैर में आ जाती है मोच तो यह हो सकता है खतरनाक, जानिए कैसे बचें

वेट लॉस के लिए लो शुगर फल और सब्जियां

सेब : स्टाइलक्रेज डॉट कॉम के अनुसार सेब सेहत के लिए सबसे फायदेमंद फलों में से एक होता है. सेब में शुगर और कार्ब्स के बजाय फाइबर्स से भरपूर होता है. सेब में मौजूद फाइटोकेमिकल्स वेट लॉस, डायबिटीज, बोन हेल्थ और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हेल्थ को बढ़ावा मिलता है. इसीलिए सेब को ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं.

इन तरीकों से दूर करें सोशल एंजायटी आगे देखें…

संतरा : अन्य सिट्रस फलों के साथ संतरा भी विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से भरपूर है. संतरा विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, ल्यूटिन, कैल्शियम, फोलेट, मैग्नीशियम और पोटेशियम मौजूद होते हैं. संतरे में डाइटरी फाइबर मौजूद होते हैं, जो वेट लॉस में सहायक हैं.

पालक : हरी पत्तेदार सब्जियां सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती हैं, जो शुगर में काफी कम होता है. पालक को सलाद और स्मूदी के रूप में डाइट में शामिल कर सकते हैं. वेट लॉस डाइट के लिए पालक काफी हेल्दी और फायदेमंद ऑप्शन है.

खीरा : खीरा सलाद में बड़े चाव से खाया जाता है, खीरे में शुगर काफी कम और पानी भरपूर होता है. वेट लॉस के लिए खीरा काफी फायदेमंद होता है, जिसे आप फ्रेश सलाद या सीधे खा सकते हैं.

ये भी पढ़ें: सर्दी में गर्म पानी से ज्यादा नहाना खतरनाक! मर्दानगी पर पड़ सकता है असर

ब्लैकबेरी : अन्य फलों के मुकाबले ब्लैकबेरी शुगर और कार्ब्स में काफी लो होने के साथ साथ फाइबर से भरपूर होती है. ब्लैकबेरी वेट लॉस और डायबिटीज की समस्या में फायदेमंद होने के साथ कई हेल्थ बेनिफिट्स से भरपूर होती है.