Habits that make you look younger: आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की मदद से अपने एजिंग प्रोसेस को धीमा कर सकते हैं. दरअसल, जब बॉडी फास्टिंग मोड में होता है तो बॉडी सेल्‍स तेजी से हील करते हैं और सेल्‍युलर डैमेज के वेस्‍ट को क्‍लीन करते हैं. इससे शरीर में सूजन, इंसुलीन लेवल, बॉडी फैट आदि कम होता है जिससे क्रॉनिक डिजीज नहीं होता. यह एजिंग के लक्षण को कम करने के लिए जरूरी है.











